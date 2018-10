Doldisen som räddade Leksands IF – berättar öppet om turbulensen: "Vi var helt utan pengar"

En augustimorgon 2015 klev Magnus Proos in på Leksands kontor.

Ny på jobbet, fylld av förväntningar.

Men när han traskade hem efter sin första dag hade den bubblande känslan att få hjälpa sitt Leksands IF bytts ut till en fundersamhet som gnagde inom honom.

– Det var inga vackra siffror när jag gick in på kontoret. Vi var helt utan pengar när jag började. Det hade spenderats det som gick att spendera – plus mycket, mycket mer. Vi hade kassabrist och förfallna fakturor.

Läget var kritiskt.

Tillsammans med den dåvarande sportchefen Tore Jobs och klubbdirektören Kjell Kruse skulle Magnus Proos förändra Leksands ekonomiska struktur i grunden.

– Vi hade haft rekonstruktion, sålt tillgångar och förlorat pengar i de flesta åren efter att arenan byggdes.

– Det var som värst när Kjell (Kruse) och Tore (Jobs) slutade den hösten. Efter det började Christer Plars i januari och innan det gjorde han LIF-natta, det var kanon. Sedan gjorde vi en fantastisk resa mot Modo och efter det har vi lyckats hålla i ekonomin i tre raka år.

Det finns inga förfallna fakturor eller likviditetsproblem längre?

– Nej. Vi har varit noggranna med ekonomin.

Du har ett rykte om dig att vara besvärlig?

– Det har blivit massor med besparingar sista åren. Det gör att jag får ett dåligt rykte, för att jag sparar. Men känner man mig som person är jag född i Leksand och vi har fyra pojkar som är aktiva i föreningen. Jag är bara här för Leksands IF och barnen i bygden.

Upplever du att många är frustrerade över att Leksand inte spenderar mer?

– Ja, men jag är stolt över arbetet vi gjort de senaste åren. Leksands IF har gått plus tre år i rad nu jämfört med tidigare då vi gjorde många förlustår. Om det är en tillfällighet att jag varit anställd de tre åren vet jag inte, men jag har väldigt bra koll på Leksands IF i dag. Christer Plars, Patrik Skoglund och Tony Malm har varit vassa på att öka företagsförsäljningen och vi satte ”all time high” förra året i företagsförsäljning.

Rent krasst, hur har det varit att haft ansvaret för klubbens pengar med personer runt omkring som säkert har förväntningar och krav på att LIF ska växa och spendera?

– Det har inte varit lätt. Referenserna är ofta till före min tid. Då fick man betydligt mer än i dag. Efter uttåget mot Malmö kom jag in och då började vi skära ner. Folk refererar till hur det var tidigare, men då gjorde man rekonstruktion på hur mycket pengar som helst och åren innan gick man back.

– Folk har en uppfattning om vad Leksand borde göra, men man glömmer bort att det bara är tre år sedan vi förlorade massor av pengar när vi ramlade ur mot Malmö och 1,5 år före det gjorde man rekonstruktion.

Hur mår Leksands IF i dag?

– Vi mår mycket bättre än för tre år sedan, men det gäller att ha modet att hålla i ekonomin och inte spendera för mycket. Vi har gjort en resa och kommit tillbaka på flera fronter.

– Om man drar ett snitt har vi tjänat två miljoner per säsong senaste tre åren.

Den person Magnus Proos jobbat närmast senaste tre åren, Christer Plars, finns inte kvar i föreningen längre.

Leksands tidigare vd har vandrat vidare till en tjänst som kommersiell chef på hockeyförbundet.

När Plars blickar tillbaka på sin tid i LIF understryker han Proos betydelse för klubben.

– Han har haft en nyckelroll. Det är en karaktär som är respekterad och vi har kompletterat varandra jättebra. Enligt mig har han gjort ett fantastiskt jobb och han har mer eller mindre jobbat dygnet runt för klubben.

När ni började tillsammans hade Leksand kört i botten rent ekonomiskt. Hade klubben klarat utmaningarna som följde utan Magnus Proos?

– Den tiden var väldigt dramatisk. Men jag minns att när vi började jobba närmare varandra frågade jag honom varför han var i Leksands IF. Då uttryckte han att han gör det för våra ungdomar och att arenan, hockeyn och verksamheten måste få finnas kvar i framtiden. Det räckte för mig, och jag sa till honom: "Bra, nu kör vi".

– Om Leksand klarat utmaningarna utan honom är en hypotetisk fråga, men man vill tro och hoppas att det alltid finns någon som räcker upp handen och vill ställa upp. Men Magnus har haft en otroligt viktig roll under alla mina år och han har varit en nyckelspelare.

När Magnus Proos, som är född i Leksand och bor 300 meter från Tegera Arena, tackade ja till att bli en del av klubben var tanken att han skulle ansvara över brand- och försäkringsfrågor samt försöka förbättra fastighetsekonomin.

– Det roliga är att Kjell Kruse lovade att jag skulle slippa ekonomi och personalansvar om jag bara kom och hjälpte till med huset. Jag skulle bara lösa brand- och försäkringsfrågor.

Men så blev det inte riktigt?

– Nej, haha. Han och Tore Jobs slutade. Sedan dess har jag pysslat med allt kan man säga.

Under sina tre år i LIF har den tidigare ingenjören och sågverks-direktören haft en allt-i-allo-roll. För att uttrycka det milt.

Han har verkat som fastighetschef, controller, ungdomsansvarig, ekonomichef, fastighets-vd och denna höst har han även varit tillförordnad vd på hockeysidan.

– Jag jobbar mer än heltid kan man säga. Betydligt mer. Och så har det varit de senaste åren. Jag fattar att jag inte hinner göra de olika jobben jag har bra. Jag gör många saker utan att ha den kvalitet jag önskar utan det blir mest det akuta, men jag gör det för att få ekonomin att gå ihop.

Utmaningarna har varit många och det ekonomiska pusslet gigantiskt.

Klubbens A-lag har åkt jojo mellan SHL och allsvenskan, något som skapat en obalans i det ekonomiska flödet.

På två säsonger, efter uttåg ur SHL och fallskärmsbidrag, har klubben tappat i centralt stöd från 23 till 2 miljoner.

– Det är oerhört kraftiga skillnader, konstaterar Proos och suckar.

– Det gäller att hålla i på kostnadssidan och att försöka kompensera med andra intäkter. Företagsförsäljning, biljetter och andra event. Man försöker få ekonomi på saker och lyfta företagssidan som gått bra här senaste året. Vi har mycket bra bolag runt oss som fortsätter stödja oss.

Kan du ge tydliga exempel på vad man gör när man kostnadssparar?

– Som exempel har vi sparat fem miljoner (ca 15 000/dygn) per år i driftkostnad på fastigheten på tre år. Vi har dragit ner på personalstyrkan, har färre antalet mellanchefer och vi lägger mer fokus på att ha rätt antal tränare på alla hockeyutbildningar.

En stor inkomstkälla har alltid varit klubbens monumentala hemmastöd. Denna säsong har snittet rasat från 4512 vid samma tidpunkt förra året till 3997 åskådare.

Enligt Magnus Proos har klubben dock tjänat mer pengar på höstens fyra hemmamatcher.

– Det är inte alls så illa som folk tror utan det är bättre än förra året. Det handlar hur man räknar publik. Vi räknar betalande publik fullt ut. Andra lag, och tidigare i Leksand, har man även räknat ungdomsspelare och personer som gått in gratis i publiksiffran.

– Att bara räkna betalande publik gör det lättare att styra ekonomin om man vet vad man har för exakta siffror. Vi har visserligen minskat publikräknings-siffran under de fyra första matcherna med 2000 personer jämfört med förra säsongen men vi har ökat intäkten med nästan 200 000 kronor jämfört med samma matcher förra säsongen.

Hur går det till?

– Att de som går in i arenan betalar, allihopa. Vi har minskat antalet fribiljetter.

– Det är därför missvisande siffror. Antingen visar man höga publiksiffror och får ett lågt medelpris på biljetterna eller så räknar man som vi gör nu och får ett högre medelpris.

Ett orosmoln i dagsläget är den stundande musikcirkusen Melodifestivalen som kommer till Tegera Arena i vinter.

Magnus Proos var länge osäker på om evenemanget passade Leksands IF.

En dryg månad efter att ha skrivit på papperna för SVT:s flaggskepp är Magnus fortfarande osäker på lönsamheten för evenemanget.

– Vi håller på med en lösning för i dag finns ännu inget arenagolv (kostnad två miljoner). Det hade varit önskvärt om det fanns många intressenter som vill satsa på ett golv för att kunna ha många evenemang i arenan i framtiden. Jag önskar vi kan köpa ett golv istället för att hyra ett för bara ett tillfälle.

Ville ni ha Melodifestivalen eller satte näringslivet i Leksand press på er?

– Vi vill att Leksands kommun ska blomma och få evenemang för om du inte har hockey och evenemang blir det torftigt i Leksand. men vi önskar en bättre lönsamhet för Leksands IF.

– Man vill ha mer bolag runt om i Leksand som stöttar upp på evenemangssidan för att det ska ge avkastning till de bolagen och till Leksands IF. Då blir det ett stöd till föreningen.

Blir Melodifestivalen en förlustaffär för er?

– Det är en väldigt svår ekonomi att få ihop för Leksands IF, men hela bygden får en extra midsommarfest i februari som ger enorma intäkter till hela näringslivet.

– Det är tufft att ordna ett arenagolv när man tappar i centralt stöd från 23 till 2 miljoner på två år och dessutom ska få ihop en spelartrupp. Det gäller att styrelsen är stabil då.

Upplever du att den är det?

– Jag är positivt överraskad över de nya styrelsemedlemmarna och tycker de kompletterar de kvarvarande på ett bra sätt.

På vilket sätt då?

– Det är bra personer, helt enkelt. Och de ser ekonomin på rätt sätt enligt mig.

En konsekvens av att det centrala stödet minskat är att Leksands spelarbudget till herrlaget fått ett nytt ansikte till denna säsong.

Proos vill inte gå in på detaljer, men erkänner att den är kraftigt reducerad.

– Den är väsentligt mindre i år än förra säsongen. Jag kan inte säga exakt hur mycket pengar det är, det håller jag för mig själv. Vi har inte kommunicerat ut någon siffra, men det är stor skillnad i spelarbudgeten.

– Sedan gör vi en stor damsatsning då vi ökat deras spelarbudget. Jag hoppas att företag och personer sluter upp bakom damerna och hjälper oss. Jag önskar att fler kommer och ser damernas matcher. För de gör det väldigt bra.

Har LIF råd att värva under säsong?

– Leksands IF har 28 miljoner i eget kapital. Vi har råd att gå med förlust om ideella föreningen och medlemmarna, som är ägare, tillåter det. Det som blir jobbigt då är om vi får brist i kassan och inte klarar av löpande utgifter.

Det innebär att det inte finns avsatta pengar i spelarbudgeten för att värva under säsong?

– Nej, inte avsatta på det sättet. Vi får se hur säsongen går, beroende på skador till exempel.

Det finns andra klubbar i allsvenskan som är transparenta med sina spelarbudgetar. Är det något ni planerar att bli i framtiden?

– Nej, inte just nu. Sedan går vissa av klubbarna ut med en siffra som kanske inte stämmer. Säg att de går ut med siffran 12 miljoner och har 90 miljoner i omsättning. Jag har sett siffror som jag inte tror stämmer.

– En spelare kan få 100 000 kronor i lön men man sätter av 60 000 kronor till framtiden och redovisar bara 40 000. Den siffran är inte särskilt intressant då.

Magnus Proos slår ett slag för att alla klubbar i Sverige ska, precis som i NHL, redovisa sina löner offentligt.

– Jag är för att vara öppen med löner. Men många behöver sluta upp samtidigt för att det ska vara möjligt. Min önskan är att kontrakten ska vara offentliga via hockeyallsvenskan och inte att klubbarna går ut med egna spelarbudgetar. Det bästa vore att göra det tillsammans, att löner och kapitalavsättningar, fria boenden, fri bil syns offentligt.

Har ni pratat i Leksand om att göra det offentligt, för att vara först och visa vägen?

– Nej, det har vi inte. Vi har pratat om att det ska vara offentligt för alla. Det ska vara gemensamt.

Förra veckan presenterades Andreas Hedbom som ny vd.

Ett jobb Magnus Proos sökte.

– Jag fick en förklaring att tjänsten skulle tillsättas av en annan profil, och så är det.

Hur känner du för det?

– Jag har själv suttit i olika styrelser och gör det fortfarande i en styrelse. Man väljer olika profiler helt enkelt, punkt.

Vad händer efter nyår för din egen del när Hedbom börjar?

– Jag är fortfarande fastighets-vd. Det är inte bestämt om jag skall göra något mer. Andreas (Hedbom) är väldigt duktig på ekonomi, marknad och försäljning. Han är ekonom och väldigt försäljningskunnig.

– Det kan hända att jag får ytterligare arbetsuppgifter utöver att vara fastighets-vd, men det beror på mig också. Nu under hösten har jag haft ansvar över spelarbudgeten tillsammans med en i styrelsen då jag varit tillförordnad vd. Det kan hända att jag fortsätter ansvara över det då det är den kostnaden som är svårast att klara av.

Men man kan säga att dina arbetsuppgifter kommer lättas på när Andreas Hedbom kommer in?

– Absolut. Då kommer jag slippa marknad, ekonomi och lön. Det räcker för mig att ha fastighetsansvar. Jag har inte hunnit med alls under hösten på administrationen på fastighetsbolaget och kan jobba med det månadsvis.

– Jag har några övertidstimmar också och det skulle inte vara fel att få jobba 40 timmar i veckan och få träna pojkarna mina i hockey lite oftare.