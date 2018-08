Dansfestival på lokstallarna vill sänka tröskeln till publiken: "Många olika stilar"

Lokstallarna i Falun blir spelplats för "Are you kid-ing", en dansfestival där tio dansare från en rad olika länder visar prov på dans ur ett brett spektrum. Konstnärlig ledare är Daniella Eriksson från Falun, numera verksam i Berlin.

– Syftet är att ta ner det på jorden och göra tröskeln lägre för att ta del av konstnärlig dans. Därför visar vi många olika dansstilar under föreställningarna, då finns det alltid något som man kan gilla, säger hon.

Förra året fick hon nys om lokstallarna och kontaktade föreningen Dalakuben, som håller till där. Det resulterade i förra årets festival och i år har konceptet utvecklats ytterligare. Hennes roll som konstnärlig ledare går ut på att skapa en helhet av alla beståndsdelar och hitta en röd tråd.

– De som deltar kommer alla från olika kulturer och har studerat på olika håll i världen, allt från folkdans, hiphop, akrobatik, balett... Sedan i måndags har vi varit här och jobbat med föreställningarna. Vi bygger upp allt under veckan, även om mycket är förberett. Förmiddagarna har vi ägnat till workshops då vi har lärt oss av varandra, sedan har vi repat föreställningen på eftermiddagarna. Vi har velat anpassa föreställningen till lokalerna.

En vanlig teaterlokal hade inte varit lika bra, menar hon.

– Vi vill visa scenkonst på ett annat sätt, de här lokalerna har de rätta förutsättningarna.

LÄS OCKSÅ: Gamla lokstallarna i Falun får nytt liv

Själv har Daniella Eriksson dansat länge. Hon gick estetprogrammet i Falun med dansinriktning och fortsatte på Dans- och cirkushögskolan i tre år. Nu bor hon i Berlin och frilansar sedan tre år som dansare på heltid.

– Det är en bra stad, det händer något hela tiden. Genom att man får så många intryck från andra så håller man sig på jorden och snöar inte in för mycket i sig själv.

Sedan förra året har "Are you kid-ing" utökats med verksamhet för ungdomar. Under sommaren har ett tiotal ungdomar fått delta i workshops, med stöd av kommunen. På söndagen erbjuds ytterligare workshops för alla över femton år som vill delta.

– Det ger en direktkontakt med Falun på ett bra sätt. Vi har också varit ute på stan och gjort dansföreställningar, för att visa att vi finns. Annars är det lite svårt att nå ut i Falun, trots att det finns så många dansintresserade. Detta är egentligen ganska stort när man ser till vilka som är med, det är dansare på väldigt hög nivå.

Fakta: Are you kid-ing

Fredag 17 augusti

Dansföreställning med dansarna och koreograferna Eva Kaack, Aya Toraiwa, Daniella Eriksson, Aline Serrano och Krišjānis Sants

Visning av Performance Workshop med ungdomar från Falun

Spelning med Summer kid

Lördag 18 augusti

Dansföreställning med dansarna och koreograferna Vincent Jonsson, Erik Eriksson och Marcelo Bizzarri

Söndag 19 augusti

Workshops

Mer information: www.areyoukid-ing.se

Plats: Lokstallarna, Falun (ligger bortanför Magasinet vid järnvägsstationen)

Arrangeras av Dalakuben.