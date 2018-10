Calle Mårtensson låg bakom många framgångar

Sedan 1970-talet har naprapaten Calle Mårtensson gjort underverk hos många idrottare.

Utan honom hade Sverige sannolikt gått miste om några glänsande medaljer.

Calle Mårtensson är naprapat och har under årens lopp hjälpt IK Brage och många andra elitfotbollsklubbar samt några av våra ishockeylandslag med viktiga insatser när spelarnas kroppar värkt som mest.

Han är förvisso född och uppväxt i Falun, men kärleken lockade honom över gärdesgården och sedan åtskilliga år tillbaka bor han i Borlänge. Här väcktes också suget för att utbilda sig till naprapat och det hela slutade med fyra års högskoleutbildning.

Redan under utbildningstiden vid 70-talets mitt fick Calle jobberbjudande från IK Brage och nära nog samtidigt fick han kontakt med Rolf Zetterlund som också han just fått en propå från grön-vitt håll.

– Vi fick omedelbart en mycket fin kontakt och jag kunde berätta för honom om spelarna i Brage. "Du får ett kanonlag, men det kanske är lite si och så med disciplinen" sade jag bland annat, skrattar han.

Sagt blev gjort och såväl Calle som Roffe Z hamnade i Brage där bägge gjorde minst sagt utmärkta jobb.

– Jag arbetade inom Brage i elva år och hade lyckan att pricka in de bästa åren, hittills vill säga. Totalt fanns jag på plats vid 330 matcher och då har jag inte räknat alla träningar och träningsläger, förklarar Calle som med tiden också hamnade i svensk ishockeys finrum.

– Brageläkaren Göran Renström var ju läkare även åt Tre kronor och tipsade juniorlandslagets förbundskapten "Fisken" Olsson om mig. Det var inför JVM -79 och i det svenska laget spelade då bl a Håkan Loob, Pelle Lindbergh och Mats Näslund, säkert ett av de bästa juniorlandslagen någonsin. 1987 arbetade jag även med Tre kronors "B-lag" Vikingarna.

Ryktet om Calle Mårtenssons storhet som naprapat spred sig snabbt inom sportvärlden och vid sidan av fotbollsspelare och hockeykrigare har han också hjälp flera av våra stora vinteridrottare på ett avgörande sätt.

Frågan är t ex om Pernilla Wiberg vunnit VM i storslalom 1991 utan Calles insats.

– "Pillan" pluggade då vid högskolan i Borlänge och kom till min mottagning för att få behandling för en blödning i vaden. Det såg riktigt illa ut och VM-starten var i fara, men med hjälp av ultraljud och massage fick jag ordning på det hela och hon fick sin guldmedalj.

– När jag numera träffar "Pillan" får jag alltid en stor kram som tack för hjälpen. Det är ju såklart sånt som värmer, ler Calle.

En annan skidåkare han hjälpt är längdåkaren Christer Majbäck.

– Med befarade hjärtproblem var hans start i VM i Lahtis var i fara. Det hela visade sig dock "bara" vara en nerv som kommit i kläm mellan två kotor så det löste jag. För Majbäcks del innebar det ett individuellt VM-brons samt ett stafettguld.

Tack vare vänskapen med Rolf Zetterlund har Calle fått rycka in i de flesta av klubbarna Zetterlund tränat, t ex AIK, MFF, "Bajen" och Örebro SK. På senare år har han också varit naprapat inom Dalkurd. Calles insatser inom fotbollen bidrog också starkt till att han valts in i Svenska Fotbollsläkarföreningen.

– Eftersom jag är den enda icke-läkaren där så är det ju väldigt skoj, menar Calle som också kan konstatera att det finns vissa skillnader mellan skadorna som uppkommer i fotboll kontra ishockeyn.

– Inom hockeyn är det mycket kontaktsmällar, medan det inom fotbollen oftare handlar om sträckningsskador. Inom fotbollen har jag på senare tid märkt av fler vridskador i fötterna och jag misstänker ett samband med konstgräset, påpekar han.

På senare tid har Calle själv drabbats av knäproblem. Något som denna sommar hållit honom borta från golfbanorna där han annars trivs bra.

– Golf är verkligen en härlig avkoppling och vid sidan av det brukar det även bli en del curling och bowling och ibland lite biljard. Bollsporter är kul och lite bollkänsla har jag nog alltid haft, avslöjar han.

I dag fredag 5 oktober fyller Calle 80 år och det tänker han fira med en liten tillställning för släkt, vänner och "närmast sörjande".

– Lite fest måste man ju ha och det blir nog en del gamla bekanta som dyker upp, Roffe Z t ex.

Men annars brukar Calle ofta få frågan om när han tänker gå i pension. Detta då han näppeligen ser ut som en vanlig 80-åring. Förutom knäproblemen är han pigg och kry och ser ut att ta sig ett dopp i ungdomens källa var morgon.

– Jag tror faktiskt det är naprapatjobbet som hållit mig ung, och det är nog därför jag aldrig lagt yrkeslivet på hyllan, avslutar han.

Fakta/Calle Mårtensson

Yrke: Leg dr i naprapati.

Bor: Villa i Hönsarvet.

Familj: Hustru, tre barn, sex barnbarn och sex barnbarnsbarn.

Intressen: Idrott och jobbet. Så mycket mer blir det inte tid över för.

Smeknamn: Nej.

Fordon: Toyota Camry.

Firar: Fyller 80 år den 5 oktober.