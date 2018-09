TV: Se framträdandet som fick Borlängebon Maximilian att gå vidare till kvalfinalen i Idol

► Se när Maximilian sjunger låten som tog honom till kvalfinal i Idol:

I onsdagens avsnitt av Idol var det 24-åriga Maximilians tur att visa att han förtjänade att gå vidare till fredagens kvalfinal i Idol.

Och för att göra det valde han att sjunga The Who's 60-talsklassiker "The kids are alright".

- Jag måste säga att du låter som Per Gessle på uppåtmedel, sa Idoljuryns Anders Bagge.

Framförandet tog honom vidare till kvalfinalen som sänds på fredag klockan 20 i TV4.

