Stina Oscarson sätter upp föreställning för demokratin i Borlänge

Stina Oscarson, tidigare krönikör hos tidningen, skrev i våras boken ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” och nu kommer en föreställning med samma namn. Den 26 augusti sätts den upp i Borlänge, på Folkets Park utescen.

– Vi vet att hat föder hat. För att motverka det krävs hela samhällets kraftfulla respons. Det är viktigt att alla de goda krafter som finns i samhället sluter upp för vårt demokratiska samhällssystem, säger Johan Rahm, kommunikationschef på Forum för levande historia i ett pressmeddelande.

Föreställningen bygger på icke-våldsforskning och låter fyrtio samhällsaktörer i Dalarna berätta om exempel på hur människor stått upp för demokratiska värderingar vid olika skeenden runt om i världen.

– Demokratin upprätthålls i första hand av alla de lagar, principer och institutioner vi skapat tillsammans. Men det räcker inte. Det krävs också att vi som medborgare hela tiden har den inre kompassen vibrerande och när vi känner att något går över en gräns för vad vi kan acceptera faktiskt agerar, säger Stina Oscarson.

Bakom satsningen står just nu Forum för levande historia, Fryshuset Borlänge, We Are Dalarna, Dalarna mot rasism, Dalakuben, Folkuniversitet Dalarna, ABF Borlänge, Dalarna hjälper - operation historielöshet, UMIS, Röda Korset Falun/Borlänge, Dalarnas idrottsförbund och Framtidens Förebilder.

Föreställningen inleds med att Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider intervjuar Stina Oscarson. Det blir också musik med Hanna Turi.