Per Bjurman: Kristian Gidlund ville inte bli bortglömd

NEW YORK. Jag hade ett plan tillbaka hit till New York några dagar senare och hans tid var, lika obönhörligt som orättvist, på väg att rinna ut; han fick sedan en tid palliativ vård hemma i sitt gamla pojkrum i Kvarnsveden och väntade bara på slutet.

Så vi visste ju.

När vi tog farväl i köksdörren ut mot trädgården, där hunden Pysen rasade runt mellan stolar och bord, skulle vi aldrig komma att ses igen.

– Hej då, sa jag och kramade honom hårdare än jag borde för han var så svag, så svag.

– Hej då, viskade han och tittade på mig med den där genomträngande blicken, ha det så bra där borta. Hälsa bardisken på Manitoba’s.

Och nej, sedan träffade jag aldrig Kristian Gidlund igen.

Nästa vecka, på måndag, har det gått fem år sedan han lämnade oss och, som det hette i hans sista meddelande till omvärlden, ”gick ut i det långsamma regnet och stillade en oövervinnelig törst”.

Det känns helt absurt att så mycket tid passerat, för det där slutliga ögonblicket känns som det ägde rum alldeles nyss och är med mig hela tiden. Jag tänker på det nästan varje dag och minns allt i detalj. Hur skör han kändes i min famn. Hur pulsen dunkade i tinningarna. Hur det krasade i gruset under sulorna när jag gick mot bilen. Hur sensommarljuset föll in genom vindrutan när jag styrde ut på Ringargatan. Hur Daft Punks ”Within” började dåna i bilstereon just som jag var tvungen att köra in på en busshållplats på Kvarnsvedsvägen för att bryta ihop – varefter den låten för alltid är förknippad med Krille och får hjärtat att gå sönder om och om igen.

Jag har länge funderat över om jag överhuvudtaget ska berätta om denna förkrossande stund, som på många sätt kommit att definiera fortsättningen av mitt eget liv. Den är ju påfallande privat.

Men det var nu så här:

Krille ville inte bli bortglömd. Han sa ofta, sedan han fått veta att allt hopp var ute, att han hoppades att vi skulle fortsätta tänka på honom.

Så jag berättar – för att visa på vilket outplånligt denna underbara människa hann göra, fast han inte ens fick uppleva sin 30-årsdag.

Vi kände inte varann särskilt länge, bara några år, men som ju hela Sverige blev varse under de sista åren – genom texter, sommarprat och tv-framträdanden – var han så besjälad, hade sån karisma, sa så kloka saker och kunde vara så rolig att han utan åthävor förförde hela världen.

Jag föll pladask och såg honom redan efter par möten som en yngre bror.

Nu ligger han, sedan fem år, i vackraste graven på Norra Griftegården.

Men ändå inte, han är ju med mig – och många andra – precis hela tiden.

Så nej, Krille.

Vi glömmer dig aldrig.

Per Bjurman

