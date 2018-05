Per Bjurman: Jag har vant mig vid att se Robert De Niro och Cameron Diaz

LAS VEGAS. En ljus sommarkväll i Halmstad 1975 såg jag min första, livs levande kändis.

Georg ”Åby” Ericsson – dåvarande förbundskaptenen för svenska fotbollslandslaget.

Vi var på bilsemester i Hallandstrakten med familjen och efter ännu en lång dag bland de slemmiga maneterna på Tylösand – de som redan då övertygade mig om att man ska bada i pooler; inte i vattendrag där det bor djur – tyckte mamma och pappa att vi skulle gå och se nåt slags friluftskonsert med en tradjazzorkester.

Den lockade även ”Åby”, gissningsvis på semester på västkusten han med, för han stod vid ett buskage och försökte njuta av de halländska Glenn Miller-epigonernas försynta versioner av ”Moonlight Serenade” och ”Chattanooga Choo Choo”.

Det gick det si och så med för den godmodige östgöten – på den tiden lika folkkär som Hyland, Lill-Babs och kokt potatis – ty en åttaåring från Borlänge ställde sig precis framför och bara glodde på honom med öppen mun.

Till slut fick mamma säga åt mig att sluta.

– Det är inte artigt att stirra så där, upplyste hon och tände en Bond, det märke hon föredrog när hon, kan ni tänka er, var rökare.

Men jag kunde inte låta bli. Det kändes som att jag stod och tittade på Pluto. Typ. ”Åby” hade jag ju tidigare bara sett på tv och människor som syntes på tv fanns inte på riktigt. Men tydligen gjorde de det ändå och att upptäcka det gav upphov till en svindlande overklighetskänsla.

Under de drygt fyra decennier som gått sedan dess har jag dessbättre lyckats utveckla en något mer avslappnad hållning visavi celebriteter. När Robert DeNiro dinerar vid bordet intill på en sushi-restaurang på södra Manhattan blir jag för all del fortfarande lite till mig, likaså när Cameron Diaz sitter tvärs över gången på tåget mellan New York och Washington.

Men jag har genom yrket träffat och sett och rört mig bland så många offentliga figurer att jag inte längre förlorar fattningen inför bekanta ansikten.

Däremot har jag förståelse för att andra gör det.

Som nu, när jag under några dygn i Vegas umgås med en vän som råkar ha som jobb att prata om hockey i kanadensisk tv – och pratar man hockey i kanadensisk tv är man automatiskt superstar i det stora landet i norr.

Eftersom Winnipeg Jets spelar Stanley Cup-matcher i stan är det också extremt många kanadensare på plats och ja, ni fattar: När de får syn på min vän spärrar de upp ögonen som om det vore en känguru jag hade vid min sida.

Sen står de och glanar och glor och tisslar och tasslar – om de inte kliver rakt fram och ber att få ta selfies.

Först blir jag upprörd och tycker de är oförskämda drumlar.

Sedan inser jag:

Det är ju bara för dem som när jag såg ”Åby” i ett halländskt buskage 1975.

Per Bjurman

