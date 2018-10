Idol-Maximilian utlovar något nytt på fredag: "Känner att jag har tagit rocken i hamn"

Borlängebon Maximilian Bergstrand gick vidare från fredagsfinalen i TV4:s Idol. Temat var "Det här är jag" och hans låtval "My Generation" med The Who gav blandad kritik från juryn.

– Jag är jättenöjd över mig själv och det jag har gjort. Sedan är det tråkigt att kompisar åker ut och måste åka hem, men det momentet ingår i tävlingen och det är vi deltagare medvetna om. The show must go on, säger Maximilian Bergstrand till tidningen på lördagen.

Du fick lite blandad kritik från juryn, Anders Bagge sade att du behöver börja förnya dig medan Nikki Amini tyckte att du var "solklar som artist". Vem i juryn lyssnar du mest på?

– Jag lyssnar på vad alla fyra jurymedlemmar säger. Efter slutauditionen har i stort sett bara fått konstruktiv kritik. Det är inte bara "Det här var dåligt", utan jag får råd om saker som jag ska tänka på.

Han fortsätter:

– Sedan håller jag med Bagge om att jag behöver förnya mig. Jag börjar känna nu att jag har tagit rocken i hamn. Det kanske kan komma fler rocklåtar längre fram, lite hårdare rock än tidigare.

Vad blir det för något vid nästa fredagsfinal?

– Jag vet inte om de har offentliggjort temat ännu, så jag törs inte säga något om det. Men jag kan säga att det kommer att bli lite annorlunda mot det jag har gjort tidigare. Det var svårt att välja låt till nästa fredag, jag fick ta något som var OK.

Får ni välja låtar helt fritt eller har ni en lista att välja från?

– De tar fram en lista åt oss som vi får välja från. Men de är väldigt duktiga på att välja låtar som passar oss deltagare. Listan är anpassad för oss. Men jag väljer alltid med hjärtat. Om de skulle be mig att göra en låt med Beyonce så skulle jag ju åka ut direkt.

Du har ju valt lite äldre låtar hittills, vilket gör att du sticker ut lite extra jämfört med de andra deltagarna. Hur tänker du kring det?

– Jag upplever att folkets bild är så, att mina låtval sticker ut jämfört med de andra. Men jag tänker inte så, jag väljer alltid musik som jag själv tycker om.

Vad väntar under dagarna fram till nästa fredagsfinal?

– I dag (lördag) har vi en ledig dag och då blir det mest återhämtning och vila.

...och då ringer jag och stör dig...

– Nej, inte alls. Det här tar ju inte lång tid. Och det är lite avslappnande att snacka lite så här. Men i morgon, söndag, så börjar förberedelserna för fredagsfinalen med repetitioner, fotograferingar och så ska man ju se till att vara aktiv på sociala medier också.

Du ser verkligen ut att trivas på scenen, hur mycket gillar du det här?

– Jag brukar inte prata i engelska fraser, men I´m having the fucking time of my life. Jag älskar verkligen det här. Det är helt underbart, säger Maximilian Bergstrand.