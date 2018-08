Många instegsjobbare läser vidare till undersköterskor: "Fantastiskt resultat"

Under 2017 anställde omsorgen i Avesta kommun 49 personer med instegsjobb under ett år. Hittills under 2018 har 37 personer med extratjänst anställts.

- Av 49 instegsjobbare i omsorgen så läser 33 personer vidare till undersköterska, vilket ju är ett fantastiskt resultat. 21 personer arbetar redan som timvikarier i omsorgens verksamhet medan de läser till undersköterska, säger projektledare Anna Maria Eriksson i ett pressmeddelande.

- Det finns en stor möjlighet att trygga personalförsörjningen och välfärden i omsorgen nu och i framtiden med satsningen på instegsjobb och extratjänster, säger omsorgsstyrelsens ordförande Susanne Berger (S).

Fotnot: Instegsjobb är arbete som syftar till att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt kunna studera svenska.