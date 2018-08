Däckrester hittat cirka 100 meter innan tankbilen – "Tyder på en däckexplosion och påföljande brand"

Under fredagsförmiddagen har saneringen pågått vid platsen utanför Avesta. Under natten brann en tankbil och föraren fick föras till sjukhus på grund av att han inandats rök. Han kunde lämna sjukhus senare under morgonen.

Hur startade branden?

– Det finns rester från ett däck cirka 100 meter innan bilen stannade. Det tyder på en däckexplosion och påföljande brand i bakdelen av bilen, säger räddningschef Mats Jansson vid Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Vad är det då som gör att däck exploderar på det viset?

– Det finns i två orsaker som är mer sannolika än andra. Det är antingen varmgång i kullager eller att bromsarna det är bromsrelaterat. Något av de två skälen är – utan att veta – mest sannolika när något sådant här händer.

På grund av däckresterna kommer inte polisen att inleda någon förundersökning. Olyckan är inte heller av omfattningen att Haverikommissionen gör en utredning.

Tidiga uppgifter gjorde gällande att det fanns en behållare med acetylen i tankbilen men de visade sig vara felaktiga berättar Mats Jansson. Det var de uppgifterna som gjorde att ett stort område spärrades av i början av branden.

Tankbilen transporterade två olika bensin med en sammanlagd volym på 17 kubikmeter. Ett tvåtaktsbränsle med oljeinblandning samt bensin avsett för motorsågar.