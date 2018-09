Skidpremiär på Idre Fjäll om en månad

Idre Fjäll är bäst i skid-Sverige på att spara snö. I år är det för fjärde året i rad som snön sparats och därtill sparades det snö år 2005.

Under presenningar och bark sparades 260 000 kubikmeter snö. En del av snön har tinat och smällt bort under den varma sommaren och en liten del kördes ner till Idre by i samband med sommarens Idresprint.

Men fortfarande är det imponerande stora snöhögar som ligger redo för skidspår och alpina pister.

I fjol öppnades längdskidåkningen på Idre Fjäll den 12 oktober och det blir samma datum även i år.

Då fanns längdlandslaget med bland de som styrde premiär datumet, men till i år finns det inte längre något avtal med skidförbundet längd och Idre Fjäll. Däremot är Skidskyttelandslaget inbokat.

Idre Fjäll väljer istället att prioritera klubbar och inte minst Vasaloppsläger på den sparade snön.

Veckan efter, den 19 oktober, ska även den första alpina pisten vara klar

– Där har vi redan en lång lista med klubbar som bokat läger här, säger Tommy Halvarsson, som är marknadsansvarig på Idre Fjäll.

– Ser man till intresset för längd så har vi redan mer bokningar än i fjol.

Den snön som nu läggs ut kommer att prioriteras på de slingor som ska användas för skidskyttetävlingarna och längds Volkswagen cup.

– Planen är sedan att vi ska dra ut skidspåret på det område som vi kallar Platten, berättar Tommy Halvarsson.

Vintern med skidåkning, är därför nu bara en dryg månad bort på Idre Fjäll, dagen efter premiären i Idre planerar även Bruksvallarna sin säsongspremiär, men Idre Fjäll ser åter ut att bli först klara för skidåkning.