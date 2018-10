77 miljoner har samlats in till Världens Barn – så mycket samlade din dalakommun in

Kommunkampen som ingår i Radiohjälpens årliga insamling till förmån för Världens Barn har summerats. I Dalarna var det Rättviks kommun som samlade in mest pengar per invånare i Dalarna, följt av Hedemora och Smedjebacken. Dalarna kom på plats 17 av länen med 2,80 insamlade kronor per invånare.