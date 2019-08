Dalaframgångar i Idre Fjällmara - men Robbin Kantarp vann tyngsta klassen

Falubon Jonas Djurback blev bäste dalalöpare och visade sin styrka genom att behärska det betydligt tuffare löpunderlaget än i vanlig triathlon. I Idre handlade det om 45 kilometer och 1400 tuffa höjdmeter, där underlaget var en större utmaning än höjdmeterna.

Åt segraren Robbin Kantarp från Finspång, som äntligen fick vinna i trailsammanhang, var det inte mycket att göra.

– Jag hade som mål att göra 3.45 men utan att förivra mig, summerade Robbin dagen, där han löpte ifrån de övriga när stigningen upp mot Nipfjället inleddes.

– Redan vid Burusjön ökade jag farten för att vi inte skulle vara så många, sedan var det bara att tugga på.

Det försprång Robbin hade redan efter 27 km gjorde att han sedan kunde bevaka ledningen utan att förta sig.

– Men det var ändå tufft ner från Städjan och den sista biten, konstaterade Robbin efter loppet.

Näst bäste dalalöpare blev Moras ultralöpare Jonas Buud som löpte runt på en slutlig nionde placering.

På mellanbanan, 28 km och 900 höjdmeter, blev det stor daladominans. I herrklassen handlade det om en trio orienterar, Isac von Krusenstierna, OK Kåre, Roman Ryapolov, IFK Mora och Emil Svensk, Stora Tuna i nämnd ordning i mål.

– Jag fick en lucka och kunde hålla undan, men det var rejält jobbigt på slutet. Jag blev rejält stum i sista backen, summerade Isac sitt lopp.

Roman Ryapolov trivs i terrängen i Idre och kommenterade klättringen över Städjan som kul! En kommentar som få instämde med, för det är en rejält brant klättring för löparna mellanbanan för att ta sig över Städjan.

Moras Sofia Byhlinder vann Ultravasan 45 km förra helgen och fick nu en ny segerkrans för segern på2 8 km.

– Det här var betydligt tuffare än Ultravasan och de sista fem kilometerna var rejält tuffa, säger Sofia.

– Jag hade inte koll på banan men fick perfekt sällskap med två herrar som höll en för mig perfet fart.

Två kransar på två veckor imponerar för moralöparen, som var 2.49 för Ella Olsson, Grycksbo.

Dalaseger blev det också på herrarnas 12 km genom Mikael Andersson, Malungs, minuten före Magnus Jensen, Öbacka LK, men med rötterna i fjällbyn Gördalen. Magnus sambo Johanna Bygdell slutade tvåa på 45 km. Därmed kunde hon inte försvara segern från i fjol när Karin Nilsson från Ullevi kunde hålla undan.

Resultat Idre Fjällmaraton

Damer 12 km: 1) Sandra Eltschkner GER Sandra Eltschkner, SG Greifswald 53:08, 2) Vilma Von Krusenstierna, FALUN 53:30, 3) Åsa Bergman, Västerås LK 59:50, 4) Paulina Halvarsson, EDSBYN 1:01:17, 5) Ellinore Bäckman, Malungs IF Skidor 1:01:25, 11) Matilda Högqvist Bandefur, IDRE 1:06:59, 12) Lotta Kindlund, Runacademy 1:09:20, 13) Ella Hyttinen, IFK Hedemora Skidor 1:09:25,

Herrar 12 km: 1) Mikael Andersson, Malungs IF 48:44, 2) Magnus Jensen, Öbacka LK 49:45, 3) Daniel Elfvelin, TORSLANDA 54:07,

Damer 28 km: 1) Sofia Byhlinder, Mora 2:29:19, 2) Ella Olsson, Grycksbo IF OK 2:32:07, 3) Marie Olaussen, Fredrikstad Skiklubb 2:36:27, 6) Johanna Engström, FALUN 2:54:48, 7) Magdalena Olsson, Älvdalens IF Skidor 2:55:53, 11) Ida Mattsson, FALUN 3:07:16, 14) Christina Gunroth Olsson, MORA 3:09:47, 17) Louise Iversen, Team Idre Fjäll 3:16:34,

Herrar 28 km: 1) Isac Von Krusenstierna, OK Kåre 2:00:45, 2) Roman Ryapolov, IFK Mora 2:04:36, 3) Emil Svensk, Stora Tuna OK 2:12:21, 11) Robert Eriksson, FALUN 2:31:43, 13) Jonas Engdahl, Falun Borlänge SK 2:36:57, 14) Tobias Spånberg, MALUNG 2:40:24,

Damer 45 km: 1) Karin Nilsson, Ullevi FK 4:24:33, 2) Johanna Bygdell, Öbacka LK 4:28:54, 3) Johanna Widarsson, Forest Femmes 4:32:26, 19) Fredrika Wallin, BORLÄNGE 6:05:21,

Herrar 45 km: 1) Robbin Kantarp, Finspångs AIK Friidrott 3:49:08, 2) Jonas Djurback, Hoka One One 3:58:41, 3) Jonathan Kandelin, Örebro AIK 4:07:39, 9) Jonas Buud, IFK Mora 4:32:27,