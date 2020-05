Då kommer högsommarvärmen till Dalarna – här kan det bli 25 plusgrader: "Kan bli riktigt varmt"

Senaste dagarna har bjudit på riktigt behagligt väder i länet. På onsdagen åker vi på en liten törn då en kallfront med regn drar in över Dalarna, vilket sänker temperaturerna rejält.

– Vi landar på runt 10-12 grader ganska allmänt och det kan vara byig vid, berättar Lasse Rydqvist, meteorolog vid väderinstitutet StormGeo.

Därefter vänder det sakta men säkert uppåt igen.

Det blir 21-22 grader i allmänhet, men varmare ju längre norrut man kommer.

Under fredagen växer ett högtryck in över länet som ger soligt väder och upp till 20 plusgrader. Vädret håller i sig under lördagen, och på söndagen eller måndagen väntas temperaturen stiga ytterligare.

– Söndagen kan bli riktigt varm. Det blir 21-22 grader i allmänhet, men varmare ju längre norrut man kommer. Där den varmaste luftmassan ligger i norra Dalarna skulle man kunna komma upp i 25 grader, säger Lasse Rydqvist.

– Får vi inte högsommarvärme på söndag så troligtvis på måndag. Det beror lite på hur snabb luften är på att dra söderut. Den varmare luften ligger norr om Dalarna, fortsätter han.

Hur länge kan högsommarvärmen ligga kvar?

– Det ser ut som att den ligger kvar till tisdag den veckan. Där någonstans är det rätt osäkert vad som händer. Det kan dyka upp en del skurar på tisdag eller onsdag och då blir det lite svalare.