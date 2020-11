Corona-splittringen: Därför hanterar dalakommunerna idrotten olika: "Förändringar kan komma snabbt"

Förra veckan kom beskedet om nya skärpta lokala allmänna råd för hela Dalarna fram till och med den 10 december. Sedan i torsdags, den 12 november, får inte personer födda 2005 eller tidigare träna eller spela matcher på föreningsnivå.

Detta slår hårt mot äldre ungdomar som valt att studera specialidrottsinriktade gymnasieutbildningar med ambitionen att satsa på en elitkarriär efter studenten.

Har du exempelvis valt att spela ishockey blir det inga matcher förrän tidigast efter årsskiftet, enligt Svenska Ishockeyförbundets beslut.

Men totalt sett blir det varken träningar eller matcher fram till och med tidigast den 10 december.

Hur påverkas de här ungdomarna, dessa gymnasieelever, som valt en satsning på elitkarriär inom någon idrott?

– Skolundervisningen råder under kommunernas beslut om hur undervisningen ska bedrivas, digitalt eller på plats. Allt självklart utifrån de allmänna råden, säger Eva Lignell, verksamhetschef bredd på RF-Sisu Dalarna.

Sporten ställde frågan till dalakommunerna om hur det ser ut där.

Avesta

Kommunen har beslutat att de praktiska idrottslektionerna på Karlfeldtgymnasiet ska bli teoretiska. Nu har skolledningen bestämt sig för utökad distansundervisning.

– Läraren Thord Matsson delar in eleverna i tre grupper och totalt får eleverna fyspass, ispass och teori tre gånger i veckan, säger skolans rektor Rolf Engman.

Falun

Mikael Söderberg, idrottsrektor för Lugnet- och Kristinegymnasiet:

"När gymnasieskolan går över till distansundervisning så drabbar det NIU undervisningen också. Detta är ett beslut från huvudman för att minska smittspridningen och då skall alla lektioner hållas på distans. Hur långt detta beslut sträcker sig är oklart och huvudman har pågående kontakt med smittskydd i frågan. Vi på Kristine och Lugnetgymnasiet förhåller oss till de direktiv vi får och är beredda på att förändringar kan komma snabbt."

Leksand

Martin Weel Sanne, Leksands IF och ansvarig för hockeygymnasiet:

"Eleverna vid vårt hockeygymnasium (NIU och LIU vid Leksands Gymnasium) får bedriva verksamhet på is under skoltiden. Detta är under idrottslektionerna (ishockey) som är schemalagda i skolan.

Vi följer alla rekommendationer, råd och restriktioner från FHM och Svenska ishockeyförbundet. Där vi i dag bland annat jobbar i mindre grupper på is och har mer individanpassad träning."

Malung-Sälen

Christer Olsson, tränare Malungs Hockeyacademy:

"Hockeyutbildningen på skoltid fortsätter som tidigare. Aktiviteterna på skoltid har alltid ett fokus på dom individuella färdigheterna och utveckling och skiljer sig på så sätt mot träningarna man bedriver i lagverksamhet. Vi försöker anpassa aktiviteterna så att vi minimerar risken för smittspridning genom att t.ex. köra fysträning ute och träna i mindre grupper."

Mora kommun

Svar från Lena Rowa, gymnasiechef, och Kristina Hård af Segerstad, idrottschef:

"Idrottsgymnasiet följer FHM och regeringens rekommendationer. Eftersom idrottseleverna läser kurser som vilket ämne som helst och att gymnasiet har alla sina elever på plats så läser idrottseleverna sina kurser i sin idrottsmiljö. Lärarna är tydliga med instruktioner och eleverna följer de regler och råd som idrotten och samhället har satt upp. Lektioner under skoltid påverkas inte av de nya restriktionerna så länge vi har gymnasiet öppet.

Här nedan följer exempel idrott och hälsa-lärarnas och specialidrottslärarnas åtgärder:

* Under lektionerna bryter vi med jämna mellanrum och eleverna får sprita sig.

* Minimerar antalet elever vid undervisning i gymmet. Till exempel innebandy; Fyra stationer kommer ställas iordning där varje person får finna sig i och genomföra de planerade träningspassen. Rengöring av de material, både före och efter, av de material som man ska användas.

* Vi har sedan tidigare sett till att eleverna byter om och duschar i omgångar. Vi kommer vara ännu tydligare och skärpa till detta

Ytterligare åtgärder lärarna i idrott och hälsa har vidtagit på Idrott och hälsa-lektionerna:

* Vi uppmanar elever att byta om på annat ställe än omklädningsrummen.

* Åk 2 får 15 min. extra ombytes tid för att glesa ut antalet i omklädningsrummen.

* Vi försöker sprida ut oss på mer än en lokal när det är möjligt.

* Vi handspritar mellan övningsbyten i gymet och vid redskapsbyten i hallen.

* Vi har extra avstånd mellan redskap/stationer/cyklar osv.

* Vi tvättar pulsband mellan användare.

* Personal spritar handtag och rengör dagligen."

Rättviks kommun

Joakim Björkman, bandytränare på Stiernhööksgymnasiet

"Vår skolverksamhet fortsätter och vi följer dom restriktioner som finns."

Fotnot: Borlänge har inte svarat.