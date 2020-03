Corona i Dalarna – information och råd: "Vi går in i en ny fas – viruset har fått spridning"

Texten uppdaterades senast 13 mars klockan 21:23.

Hur är läget i Dalarna?

■ Tisdag 10 mars ökade Folkhälsomyndigheten riskbedömningen för allmän spridning i Sverige till den högsta nivån. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

■ Onsdag 11 mars offentliggjorde Region Dalarna att länet fått sitt första bekräftade fall av corona-viruset. Det gällde en man i 60-årsåldern som smittats efter en utlandsresa till Italien. Mannen ska enligt sjukvården enbart uppvisa lindriga symtom och är isolerad i det egna hemmet för att förhindra smittspridning.

■ Onsdag 11 mars meddelade regeringen att karensavdraget slopas. Fokus ligger på att skydda de äldre och att alla ska stanna hemma om man börjar känna sig sjuk i en luftvägsinfektion. Här kan du se regeringens och myndigheternas presskonferenser.

■ Onsdag 11 mars beslutade regeringen att alla större sammankomster – med fler än 500 personer närvarande – förbjuds tills vidare. Polisen får rätt att avbryta tillställningar som bryter mot den nya, tillfälliga förordningen som regeringen utfärdat. Så här tänker Dalapolisen arbeta för att upprätthålla förbudet.

■ Onsdag 11 mars inför Region Dalarna besöksförbud på lasaretten i Avesta, Falun, Mora, Ludvika och på Borlänge sjukhus.

■ Onsdag 11 mars rapporteras om oro i kollektivtrafiken. Bland annat vill personal inte visera biljetter på ett av SJ:s tåg till Dalarna.

■ Onsdag 11 mars bekräftas det första dödsfallet i Sverige till följd av Covid-19. Mannen led av annan sjukdom och avled på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

■ Torsdag 12 mars meddelade Region Dalarna att man identifierat ytterligare tre fall av Covid-19 i Dalarna, totalt fyra. Samtliga ska enligt sjukvårdens uppgifter ha smittats utanför landet.

Region Dalarna har hittills inte lämnat någon närmare information om var i länet de smittade personerna finns, detta med hänvisning till rådande patientlagstiftning och den personliga integriteten. Till saken hör också att då de smittade fått viruset utomlands och sedan isolerats. Skulle det läget förändras kan mer information komma att göras tillgänglig.

"Vi har i nuläget ingen allmän smittspridning i Dalarna, men det är ändå viktigt att vi alla hjälps åt för att skydda särskilt våra äldre och andra människor i riskgrupper genom att stanna hemma om man har feber eller luftvägsinfektion", säger smittskyddsläkaren Anders Lindblom.

■ Torsdag 12 mars rapporterar medier i länet om att stora idrottsevenemang ställs in. Bland annat spelar Leksands IF inför tomma läkare och Dalatravet i Romme körs utan publik.

■ Torsdag 12 mars hölls ett möte med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare Anders Lindblom. Han berättar att smittspridningen håller på att förändras i samhället.

"Det nya är att vi ser en allmän spridning i samhället på flera ställen. Vi kan misstänka att om vi inte har det i Dalarna nu så får vi det inom snar framtid", säger han.

■ Fredag 13 mars ändrade sjukvården i Dalarna strategi för provtagningar. Det viktigaste nu är enligt Region Dalarna att skydda äldre och svaga. "Vi går in i en ny fas. Coronaviruset har fått spridning i samhället. Det går inte längre att stoppa vid gränsen", säger smittskyddsläkare Anders Lindblom.

■ Fredag 13 mars rapporterade medier i länet om att Kriminalvården gått in i så kallat stabsläge. Det innebär att alla besök och permissioner ställs in med omedelbar verkan, vilket drabbar även häktet i Falun. "Det kommer vara helt stopp så länge Folkhälsomyndigheten anser att smittorisken är hög", sa Ulf Mossberg, pressekreterare på Kriminalvården.

■ Fredag 13 mars rapporterades också att flertalet idrottsevenemang även under elitnivå ställs in till följd av coronaviruset. Däribland en stor ungdomscup i Sundsvall i vilken Avesta Brovallen Handbollsförening hade avsett att delta i. Det kom också rapporter om ett antal mindre mässor som ställs in.

Hur undviker jag smitta?

■ Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och/eller använd handsprit. Ytor kan rengöras med desinfektionsmedel.

■ Covid-19 smittar främst genom hosta och nysningar. Försök att nysa och hosta i armvecket eller i en näsduk (som sen slängs). Undvik att röra ansiktet och ögonen. Håll avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.

■ Stanna hemma om du själv har symtom på luftvägsinfektion, för att undvika att smitta andra.

■ Här kan du se vilka områden som Utrikesdepartementet avråder resor till.

Symtom

■ Enligt 1177 Vårdguiden är symtomen på covid-19 torrhosta, feber och andningsbesvär. De är ofta lindriga och kommer oftast två–fem dagar efter att man smittats. Men det kan dröja upp till 14 dagar. Vissa personer får svårare besvär som exempelvis lunginflammation.

När ska jag kontakta vården – och hur?

■ Ring 1177 Vårdguiden om du har feber, hosta eller andningsbesvär och om du de två senaste veckorna besökt de drabbade områden som nämns här och/eller varit i kontakt med en person som är smittad av covid-19.

■ Det är viktigt att du ringer 1177 först och inte åker till en vårdcentral eller ett sjukhus och eventuellt smittar andra.

■ Om du har allmänna frågor, men inte några symtom, kan du ringa 113 13. Du kan även läsa information på 1177 Vårdguidens hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

■ OBS: Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och är en anmälningspliktig sjukdom. Den som drabbas är skyldig att kontakta vården så fort som möjligt och måste följa vårdpersonalens instruktioner. Här kan du läsa mer om smittskyddslagen.

Källor: 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten