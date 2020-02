Careys LIF-debut dröjer – tidigast spelklar till helgen: "I den bästa av världar"

Matt Carey blev Leksands enda förstärkning innan värvningsfönstret stängde då den tuffe kanadensaren skrev på för klubben i torsdags.

Något spel har det dock ännu inte blivit för 27-åringen, och som läget ser ut så kommer det att dröja ytterligare minst två matcher innan han debuterar.

– Man jobbar med något som heter "sign on" och "sign off" i svensk ishockey. Man betalar ut en summa pengar direkt till spelaren och skattemässigt måste transaktionen gå över till spelaren innan han får komma in i landet. Då behöver man vänta tills det är säkerställt, för annars finns det en risk att man kan få bakslag hos skattemyndigheten, säger Leksands general manager, Thomas Johansson.

Carey anländer till Leksand på tisdagen men för att han ska få spela matcher så finns ytterligare en hake.

– Hans ansökan om arbetstillstånd är i full prövning hos migrationsverket just nu och det brukar ta fem till sju vardagar innan det godkänns. Vi får väl se hur snabbt de kan hantera den processen och när han kan bli spelklar.

Carey lär därmed inte spela tisdagens match mot Rögle och inte heller i bortamatchen mot Djurgården på torsdag.

Som tidigast kan därmed lördagsfajten mot Oskarshamn vara aktuell.

– I den bästa av världar kan han spela till helgen. Vi ska göra allt vi kan för att försöka få igenom hans arbetstillstånd så fort det går. Men migrationsverket är lite friställt och det brukar ta lite tid att mala i deras system. Vi i SHL har ingen gräddfil där, säger Johansson.