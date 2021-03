Brages krislösning på plats – Johansson om sin långa väg till eliten: "Kanske är en liten late bloomer"

Douglas Karlberg ådrog sig en hjärnskakning och är fortsatt borta på obestämd tid.

André Reinholdsson bröt ett ben i foten efter bara tjugo minuter av sin första match som Bragespelare och riskerar att vara borta fram till sommaruppehållet.

Två faktum som inneburit att Brage under en tid stått helt utan renodlade anfallsalternativ, vilket tvingat föreningen att åter börja skanna av spelarmarknaden.

På måndagen stod det klart att klubbens krislösning blir en 25-åring från Falkenberg, då Varbergsforwarden Alexander Johansson anlände till Borlänge.

Sporten var på plats när han på onsdagen genomförde sitt första träningspass.

– Det är kul att lära känna grabbarna och det var bra kvalitet på träningen tycker jag, även om de har haft ett uppehåll på fyra-fem dagar, konstaterar Johansson efter att ha klivit av sin nya hemmaplan.

Låneavtalet med Varberg gäller fram till sommaren. En lösning som passade alla parter bra, konstaterar anfallaren.

– Jag visste ju om att Brage har haft mycket skador och att de behövde en offensiv spelare. Och jag är ju en offensiv spelare och var tillgänglig. Så det här passade jättebra både för mig och Varberg. Och jag tror att det passar bra för Brage också, förhoppningsvis.

När han anslöt till Varberg inför klubbens återkomst till allsvenskan ifjol så gjorde han det efter att steg för steg klättrat uppåt i seriesystemet och tagit den långa vägen till eliten.

Johansson är visserligen fostrad i Falkenbergs FF, men på seniornivå har han under de senaste årtiondet gått från division 4 med Skrea IF till allsvenskan med Varberg och på vägen representerat klubbar som Vinbergs IF, Stafsinge IF, Ullareds IK och Tvååkers IF.

– Jag har väl fått höra det, att jag kanske är en liten late bloomer på så sätt att jag aldrig har tillhört en elitförening. Jag har ju inte spelat i Falkenberg sen U17, utan har tagit den långa vägen. Och så har man sakta men säkert tagit nåt kliv hela tiden.

När lossnade det för dig?

– Spontant så känner jag att det var när jag spelade i Ullared (division 2) för fyra år sen. Då gick det jättebra och jag hade tränare som trodde jättemycket på mig och lät mig göra misstag. Då får man självförtroende och det finns rum för utveckling.

Att ta klivet direkt från division 1 till allsvenskan var, naturligt nog, både ett stort steg och en utmaning för 25-åringen.

– Självklart tog det sin tid att komma in i det men tack vare corona, om man får säga så, så fick man en längre försäsong för att komma in i det. Jocke (Persson, tränare) var ganska tydlig med hur han ville att vi skulle spela och tydlighet hjälper ju. Om jag vet min roll och andras också så vet vi hur varje spelare på planen tänker. Det gör att det blir mycket enklare.

Tolv framträdanden, varav sju från start, och två mål blev Johanssons facit under sin debutsäsong i allsvenskan, som dock avslutades med att han lånades ut till norska Sandnes Ulf.

– Det gick jättebra i början. Jag gjorde mål när vi mötte Malmö borta och även när vi mötte Falkenberg hemma. Sen hade jag väl fem starter till efter det innan Astrit (Selmani) kom tillbaka från skada. Och det är klart... det är svårt att peta honom, han är duktig (skratt).

Hur långt ifrån en plats i Varberg är du nu känner du?

– Det är svårt att säga, vi har fått in många duktiga offensiva spelare. Men man vill alltid spela fotboll och jag ansåg att det var större chans till speltid här i Brage, med tanke på de skador som Brage har fått nu. Så just nu känns det här som en jättebra lösning.

När Brage plockade in André Reinholdsson i laget så gjorde man det för att man saknat en djupledsgående anfallare. En kvalitet som även ersättaren Johansson besitter, konstaterar han.

– Jag är en som jobbar mycket, springer mycket, och försöker ge allt för laget. Och så vill jag väl ändå säga själv att jag har hyfsade avslut... så en löpvillig forward som förhoppningsvis kan sätta dit chanserna jag får. Jag anser väl själv att jag är bäst när jag får gå i djupled, snarare än att stå med ryggen mot mål, även om jag är ganska lång och så.

Hur känner du inför det faktum att du bara ska vara här ett halvår och därmed inte kommer vara med i höst när serien avgörs?

– Man vet ju aldrig hur det blir här. Nu är det väl lite att Brage känner på mig och jag känner på Brage också, och så får vi väl se. Vi får se vad som händer i Varberg också, det är många faktorer som spelar in, men det här känns som en jättebra lösning.

– Och jag är här för att vinna fotbollsmatcher oavsett vilket motstånd det är. För att göra mitt bästa för att vi ska ta tre poäng i varje match. Sen vad som händer i sommar, det tar vi då.

Men du får inte bli skadad nu, det vet du va?

– (Skratt) Det är så? Nej, jag ska försöka hålla mig skadefri då. Det blir mycket skadeförebyggande.

Brages nästa match spelas kommande söndag, då man ställs mot Sirius på hemmaplan.