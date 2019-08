Brage hade lekstuga – körde över bottenlaget Öster

Brage kom till spel med två intressanta förändringar i startelvan. Jonathan Morsay kom in istället för Robbin Sellin, och mittbacken Alexander Zetterström var tillbaka från start, för första gången sedan i våras, istället för Carlos Garcia.

Bägge ersättarna skulle dessutom komma att göra mål i Brages jätteshow inför hemmapubliken på Domnarvsvallen.

Spelmässigt sett var det Brage för hela slanten. Hemmalaget dominerade den första halvleken och gjorde tidigt 1–0, i den femte minuten, genom Christian Kouakou som rann igenom och avslutade kliniskt.

Gästande Öster stod emot ganska bra men hade stora problem att skapa farliga målchanser. Det var på de fasta situationerna som Växjöklubben lyckades offensivt.

Då Brage gick för 2–0 fick bortalaget hörna. Bragekaptenen Mattias Liljestrand nickade först bort bollen, som dock hamnade hos Simon Helg som måttade ett inlägg mot Fredrik Lundgren som nickade stenhårt över Peter Rosendal.

Kvitteringen var ett faktum och ställningen var också 1–1 i halvtid. Snöpligt för hemmalaget.

I andra halvlek fick Brage utdelning för alla missade lägen i matchens första halva – och publiken njöt.

I den 58:e minuten gjorde Kristian Andersen 2–1 efter ett fint anfall, regisserat av Morsay som tog sig fram på högerkanten. Han spelade in till Kouakou som bara skulle lägga in den, men Östermålvakten gjorde en fantomräddning. Returen hamnade dock hos Andersen som la in bollen i tom bur.

Sedan fortsatte målkalaset med 3–1 av Alexander Zetterström och 4–1-målet av Mattias Liljestrand.

Öster blev frustrerat och drog på sig ett par varningar.

Jonathan Morsay fullbordade sedan slutresultatet till 5–1.

Matchens spelare

Det finns många att välja här, men ska det bli en så nämner vi Jonathan Morsay som stod för en toppinsats på planen. Han fick även göra ett läckert mål efter ett grymt förarbete. Mer om det nedan. Men, vilken energi och kraft han spelar med. Bjarni Mark Antonsson stod även han för en väldigt högklassig prestation på sin mittfältsposition – och fördelade bollen fint till lagkamraterna.

Matchens mål

Brages 5–1-mål var, som sagt, fotbollsgodis grande. Lundin drev upp bollen, lämnade över till Seth Hellberg som petade den vidare till Morsay, till höger, som helt fri tryckte in bollen i nätet.

Matchens debut

Alexander Ekblad. Han hade inte fått en enda spelminut innan det här. När han fick hoppa in i den 84:e minuten sprudlade det om honom. Oj, vad han ville visa tränarstaben att han vill vara med och spela. Han var dessutom ruskigt nära att bli målskytt då han dunkade ett skott i ribban.

MATCHFAKTA/Superettan

IK Brage–Östers IF 5-1 (1–1)

Målen: 1–0 (5) Christian Kouakou, 1–1 (39) Fredrik Lundgren, 2–1 (58) Kristian Andersen, 3–1 (61) Alexander Zetterström, 4–1 (68) Mattias Liljestrand, 5–1 (73) Jonathan Morsay.

Varningar, IKB: -. ÖIF: Filip Örnblom, Jonathan Drott.

Domare: Granit Maqedonci.

Publik: 2375.

Laget: Peter Rosendal – Pontus Hindrikes, Alexander Zetterström, Mattias Liljestrand, Benjamin Hjertstrand – Seth Kanteh Hellberg, Bjarni Mark Antonsson – Anton Lundin (84), Kristian Andersen (79), Jonathan Morsay – Christian Kouakou (77).

Ersättare: Adrian Engdahl (mv), Robbin Sellin, Simon Stenberg, Jonathan Lundbäck (77), André Kamp, Alexander Ekblad (84), Oscar Lundin (79).