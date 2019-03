Häng med in i Uffes annorlunda hem: "Jag bor nog i en tidsmaskin"

Jag har ingen dator eller något Facebook

Vi träffar Uffe en härlig vårdag i sitt hem, han har hela sitt hus fullt med prylar från raggarkulturen på 1950-talet och hans samlande har gjort att hans hem betraktas som ett museum av hans vänner.

– De tycker nog att jag är lite knäpp. Men samtidigt så gillar de mina grejer. Det har blivit en livsstil för mig. Jag har ingen dator eller något Facebook. Jag försöker njuta av det enda livet man har istället, säger Uffe.

Jag köper inte allt jag kommer över

Uffe började sin yrkeskarriär bakom ratten på en lastbil och slutade den efter 35 år i samma bransch. Sitt samlande uppkom av att han hittade en gammal radio med fjärrkontroll som han köpte på en loppis. Fjärrkontrollen bestod av en tio meter lång kabel och en dosa som man kunde ändra kanalerna och volymen med.

– Sedan dess har det blivit mera saker. Jag köper inte allt jag kommer över men när det blir en plats ledig i huset kan jag nog tänka mig något nytt där. Vad det då blir får vi se, säger Uffe.

Tomrummet i spelhallen måste fyllas med en ny möbel

Förra sommaren var det tänkt att köket skulle renoveras men ett gammalt kylskåp från General Motors satte stopp för de planerna. Kylskåpet fick istället en rejäl duvning i verkstaden. Nu är kylskåpet tipptopp och väntar på att få plats i det nya köket.

– Vi får se hur köket blir. Jag har mina funderingar hur det ska bli men ingenting är ännu klart. En sak är i alla fall säker, tomrummet i spelhallen där kylskåpet står idag måste fyllas med en ny möbel, säger Uffe.

Håller man efter grejorna så håller de mycket längre

Förutom bakdelen på en Oldsmobile från 1959 som står i vardagsrummet finns det flera gamla bensinpumpar i huset, ett flipperspel, en jukebox och en gammal cigarettmaskin och det är bara några saker som huset är fyllt med.

– Allt jag har fungerar och skulle något inte fungera vid köpet så lägger jag ner mycket tid för att renovera och få rätt kulör på det. Jag har nog fått en släng av min far som också körde lastbil, men håller man efter grejorna så håller de mycket längre, säger Uffe.

TV: Följ med till Uffes garage - "Ett ex antal timmar har det väl blivit"

Ett släktdrag kan man väl säga

Uffe och några av hans kompisar träffas varje onsdag under hela året. Under vinterhalvåret blir det mest en fika på något café. Under sommaren är onsdagsträffen som veteranbilsklubben anordnar ett måste. Uffe pratar ofta med sin bror som bor utanför Varberg om framtida inköp.

Se fler bilder från Uffes hem: