Här är trion som tävlar om ledarskapet – grönt kort för strid i samförstånd

Alla tre vill bli efterträda Jan Björklund som partiledare för Liberalerna, men konkurrensen leder inte till konfrontationer.

– Åtminstone inte än, säger Sabuni och ler.

Under några veckor åker hon runt i Sverige och debatterar med Erik Ullenhag och Johan Pehrson. Ett 30-tal partikamrater lyssnade i Borlänge på fredagens eftermiddag.

– Jag tycker det är bra att vi har en öppen process i partiet. Själv har jag inte bestämt mig för vem jag ska rösta på. Jag vill lyssna på den här utfrågningen först, säger Yousef Hussin som är vice ordförande för Liberalerna i Hedemora.

Det är fikapaus i Kulturhuset Svanen i Borlänge. Liberaler från hela Dalarna får kaffe, macka och frisk luft släpps in i lokalen.

Första ronden är avklarad, och klart är att de tre kandidaterna tycker lika om ganska mycket. DT:s politiska redaktörer Gabriel Ehrling Perers och Jens Runnberg ställer frågorna, trion svarar, men ska inte debattera med varandra.

Den oinitierade reportern upptäcker inte några klara skiljelinjer när trion ger sin syn på skolpolitik, invandring och integration. Samsynen är stor, när det fria skolvalet kommer upp räcker alla upp gröna lappar.

– Skolfrågorna kan inte betonas nog, säger Johan Pehrson som vill ha stopp för religiösa friskolor.

– Arbetsmiljön i skolorna måste bli bättre, lärarna ska ha en naturlig auktoritet, skolan ska inte vika sig för föräldrar som tycker att deras barn blivit kränkta, sa Nyamko Sabuni.

– Vi måste stärka lärarnas roll, vuxna måste vara närvarande och ta ansvar för att motverka mobbning, sa Erik Ullenhag.

Nu får medlemmarna säga sitt under några veckor, och rösta via nätet eller per post fram till den 12 juni. Sedan förordar partistyrelsen en av kandidaterna, men det det är landsmötet som väljer den 28 juni.

Vem ska du rösta på som partiledare?