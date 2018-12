Stort projekt avslutat - nu firas Boda kyrka efter två års renovering

Renoveringen har genomförts i etapper och både in- och utsida har varsamt tagits omhand. Den yttre renoveringen pågick under mars 2017 till augusti 2018, och nu under hösten har kyrkans inre renoverats.

– Redan 2013 såg vi renoveringsbehov eftersom putsen hade släppt på många håll och spåntaket var illa däran, berättar kyrkoherde Monica Jones.

Renoveringen har kostat totalt 11 miljoner kronor, varav staten bidragit med 65 procent av kostnaderna.

– Resten har församlingen stått för, säger Monica Jones. Vi har en skyldighet att bevara våra kyrkor.

Och utöver ett gediget arbete, är materialåtgången imponerande; till exempel har 55 ton puts använts och 35 000 handkluvna spånor lagts i skikt på taket.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet, och ser nu fram emot att fira det här på söndag, säger Monica Jones.

Söndagen inleds klockan 11 med att Nils Edfalk från huvudentreprenören Edgyr och konservatorn och projektledaren Johan Dahl från Dalarnas museum, berättar om renoveringen. Därpå tar adventsgudstjänsten vid med prästen Jan Engqvist och kyrkoherde Monica Jones, kyrkokören Bellatrix med körledare Henrik Berg, ackompanjerade av ungdomar på olika instrument.

– Sedan bjuder vi på smörgåstårta i kyrkan, alla är välkomna, hälsar Monica.