NATTENS NYHETER: Man förd till sjukhus efter arbetsplatsolycka – och bil stod i lågor på parkering

Nattens nyheter

Man förd med ambulans till sjukhus efter arbetsplatsolycka i Långshyttan

Under måndagskvällen inträffade en arbetsplatsolycka på ett träindustriföretag i Långshyttan. En man fick en limträbalk över sig och fördes med ambulans till Falu lasarett.

Fordonsbrand i närheten av infarten till Falukrossen: "Bilen var helt utbrunnen"

En personbil stod i lågor vid infarten till Falukrossen mellan E16 och Åkern söder om Falun. Larmet kom in vid 23.30-tiden på måndagskvällen.

Morgonens toppnyhet

Ingen utreder länets kalla fall – här är de olösta morden i Dalarna

Åtta mord är ouppklarade i Dalarna. I dagsläget jobbar ingen polis aktivt med de kalla fallen.

– Vi sätter in specifika utredare i de fall då vi måste prioritera det, säger Emelie Andersson, chef för regionens utredningsenhet.

Sport

Connys sanning – resultaten, vinnarna och förlorarna i kvalet till SHL: "Ett lag kommer gå upp"

Conny Strömberg har under sin karriär vunnit kval till SHL och Hockeyallsvenskan. Eftersom säsongen nu går in i den mest hektiska – och intressanta – perioden väljer Hockeypuls expert att tippa ALLA resultat i kvalet till SHL. Här får ni vinnare i Allsvenska finalen, Slutspelsserien, Play Off och slutligen vilka två lag som spelar i SHL nästa säsong.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med DT) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

► DT.se ► E-tidningen Falu-kuriren ► E-tidningen Nya Ludvikatidning ► E-tidningen Borlänge Tidning ► E-tidningen Södra Dalarnas Tidning

Följ oss på sociala medier

►Facebook ► Twitter

Tipsa Avesta Tidning

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med Avesta Tidning? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med AT) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

► AT.se ► E-tidningen Avesta Tidning

Följ Avesta Tidning

► Facebook ►Twitter

Ha en trevlig dag!