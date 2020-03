BILDEXTRA: Naturen börjar vakna till liv i Avesta – svanar, blåsippor och en och annan fjäril kan nu ses

Se en och annan svan göra parningsdans i Sonnboviken:

Fåglar och dess läten är fascinerande. En fågel kan upplevas som att den är en mästare på att räkna men kommer aldrig längre än till sju, en annan låter som ett silvermynt som snurrar på en rostfri diskbänk och en tredje som en häst som galopperar över en träbro. Och så har vi artigheten själv som på engelska hälsar välkommen till naturen med sitt "please to meet you".

Just nu så händer mycket i naturen, många av de fåglar som tillbringat vintern på sydligare nejder återkommer till sina mer nordligt belägna häckningsplatser. På väg till dessa så stannar de till för att rasta och vila. Och då har vi en möjlighet att kika liter närmare på dessa gäster och har vi tur så kan det i bland dyka upp lite mer sällsynta besökare.

Sonnboviken är en sådan lokal som frekventeras både vår och höst av flyttande fåglar. Där går det att se både sång- och knölsvan, någon tofsvipa som ser lite kylslagen ut, kanadagäss och ytterligare en rad olika vadar- och sjöfåglar. Ett havsörnspar passade på att visa upp sig och deras utbredda vingar när de seglar i skyn kan närmast liknas med ett par ladugårdsdörrar. På en åker går ett tranpar.

Från fågeltornet har besökaren en bra utsikt över området och kan utan att störa fåglarna iaktta dem. På vägen dit kan man om man har tur få syn på något som kan liknas med pingisbollar med svans det vill säga stjärtmesar som leker tittut med besökaren. Talgoxens genomträngande "tititu, tititu, tititu" hörs från snåren, många liknar dess lät med ljudet av en gammal cykelpump.

Även längs med älven finns fler tecken på att naturen nu som bäst håller på att vakna till liv. En nässelfjäril söker värme på en solbelyst sten, tussilago, blåsippa och någon enstaka vitsippa tittar fram.

Men det gäller att tänka på att man är där som gäst i naturen och med ödmjukhet möta dem som har området som sin boning.

Fotnot: De fåglar som beskrivs på de inledande raderna är Gulsparv, Grönsångare, Dvärgbeckasin och Rosenfink.

Har du sett något vårtecken i Avesta? Skicka in din bild genom att använda formuläret nedan:

Regler för att skicka in ett förslag:

* Den som har tagit bilden ska stå som bidragslämnare (ej tillåtet att skicka in andras bilder).

* Vi behöver dina kontaktuppgifter, men det går bra att vara anonym (eller använda pseudonym) i publiceringen.

* Bilden ska vara tagen i Avesta eller av en Avestabo på resa i världen.

* Använd inga "filter" och manipulera inte bilderna. Se också till att bilden du skickar in har hög upplösning.

* Är det barn med på bilden måste målsman godkänna att den skickas in.

* Royalty utgår ej.

Glöm inte att följa Avesta tidning på Facebook och Instagram för att hålla utkik efter alla vårtecken.