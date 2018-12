Somalia Bandy kan prisas på internationell gala: "Visat på en framkomlig väg för integration"

Under titeln "Trevligt folk" blev det Borlängebaserade somaliska landslagets resa mot bandyns B-VM i Ryssland 2014 både dokumentärfilm (2015), och tv-serie (2016) efter Filip Hammars och Fredrik Wikingssons manus.

Nu kommer nästa hedersbetygelse för integrationsprojektet som syftar till att få somalier att möta svenskar genom idrott: Somalia Bandy är en av tre kandidater i kategorin "Sports Person of the Year" på International Somali Awards. De övriga är boxaren Ramla Ali samt fotbollsspelaren Liban Abdi. Omröstningen till priset sker via internet och avslutas i mitten av februari.

– Jätteroligt att Somalia Bandy får en sån bekräftelse av den somaliska diasporan. Det är somalier runtom i världen som har tagit initiativet till den här galan, och att vi är nominerade är stort för oss, säger Mursal Isa.

Vi är unika i vår bandysatsning, så det känns både smart och roligt.

När han och bland andra Patrik Andersson initierade projektet 2013 gav det eko i världspressen. Allt från CCN och Wall Street Journal till Al-Jazira och BBC stod i kö för att få rapportera om isundret på Tunaslätten.

– Alla giganter hittade till Borlänge (skratt). Från New York till Doha, säger Mursal Isa.

Men det är först nu som ni uppmärksammas i Somalia?

– Det har tagit tid för somalierna att förstå vad bandy ens är för något. Men nu har de börjat fatta hur stort det här är. Vi har fått kämpa för den acceptansen, men det här lyfter oss till en ny nivå. Tidigare blandade folk ihop det med innebandy, men nu kanske vi slipper förklara vad bandy är för något (skratt).

Av de som var med från början har åtminstone 90 procent jobb eller är studenter på högskolenivå.

Att ta sig an en för afrikaner så främmande sport som bandy var en del i lockelsen med projektet, menar Mursal Isa.

– Vi visar att det är en framkomlig väg att komma till västvärlden och ta till sig idrottskulturen som finns här. Vi har tagit till oss vad Sverige har erbjudit i sportväg, och testat på något så svårt som att åka skridskor för första gången. Det har inte varit enkelt, men det har betytt oerhört mycket för de här killarna.

– Dessutom kan vi ju kalla oss afrikanska mästare i bandy. Ingen vet ju ens vilken sport det handlar om i Afrika. Säg att vi skulle möta Nigeria eller Ghana, som är jätteduktiga i fotboll, då skulle vi vinna med 100–0 (skratt) i bandy. Vi är unika i vår bandysatsning, så det känns både smart och roligt.

Bakom framgångsrika satsningar finns det alltid osynliga krafter som gör de möjliga.

Så här några år efter bandyprojektets lansering kan Mursal Isa se de positiva effekter som Somalia Bandy fört med sig.

– De här killarna fortsätter att träna bandy, och av de som var med från början har åtminstone 90 procent jobb eller är studenter på högskolenivå. Spelarna i Somalia Bandy lärde sig svenska jättefort, och är mer integrerade efter de här fem åren jämfört med andra som har bott i Sverige i 20-25 år. Det visar på idrottens kraft, och de här killarna har haft stor nytta av att kunna skriva Somalia Bandy på sina cv:n. De är ju snackisar i fikarummen, och då blir de också attraktiva för arbetsgivare.

Mursal Isa imponeras av kraften och viljestyrkan hos de somaliska bandyspelarna, men väljer samtidigt att lyfta fram de som möjliggjort resan.

– Bakom framgångsrika satsningar finns det alltid osynliga krafter som gör de möjliga. Jag tänker på Patrik Andersson som drog i gång det här, och på Pelle Fosshaug, vår förste tränare. Och jag är tacksam för att Borlänge Bandy skapade ett hem åt oss på isen. Utan dem hade det inte blivit sån explosion i det här projektet, både medialt och resultatmässigt.