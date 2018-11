"Vetlandas skytte var bitvis bländande" – här är de hetaste snackisarna från Falu BS–Vetlanda

LÄS ÄVEN: Vetlanda vann rysare på Lugnet – så var matchen minut för minut

Vetlanda fick en drömstart då man redan i den tredje minuten utnyttjade ett sovande hemmaförsvar och satte dit ledningsbollen. Det blev startskottet för en match där Vetlanda hela vägen satt i det målmässiga förarsätet, men där Falu BS aldrig gav upp och, gång efter annan, jobbade sig tillbaka in i drabbningen. I den andra halvleken pressande man VBK ordentligt, och borde möjligen ha fått ytterligare utdelning på alla chanser som radades upp. Segern därmed till Vetlanda som var relativt effektivt, och dessutom utnyttjade sina hörnor på ett bra sätt.

► Drömträffarna

Det är svårt att bedöma om Falumålvakten, Max Bergström, möjligen kanske borde ha kunnat plocka något av dem. Samtidigt går det inte att komma ifrån att Vetlandas skytte denna lördagseftermiddag, bitvis var bländande. Eeto Peuhkuri satte an tonen när han piskade in 1–4-bollen, stolpe in, från en position långt ute till vänster. Daniel Johansson ville inte vara sämre, och var nog ännu längre ut när han laddade bössan och bombade in 3–5 i början av den andra halvleken. Lägg där till Niklas Gälmans knallhårda hörnmål, så kan man konstatera att, jodå, Vetlandas skytte var ruskigt bra denna dag.

► Janssons soloprestation

En av matchens prestationer stod helt klart Faluanfallaren, David Jansson för efter en knapp kvart. Svårstoppade Jansson snodde själv bollen av en VBK-spelare på mittlinjen, avancerade snabbt framåt och avlossade strax utanför straffområdet ett hårt, och placerat, skott vid målvaktens bortre stolpe. Riktigt läckert. Jansson var för övrigt en av hemmalagets bättre spelare, sett till hela matchen.

► Var är publiken?

Att det är svårt att locka publik till Lugnet är ingen nyhet. Men att Falu BS i elitserien verkar komma att snitta på ungefär samma siffra som man låg på i allsvenskan är inget annat än ett ordentligt underbetyg. 357 personer hade tagit sig till matchen mot Vetlanda, nästan exakt samma siffra som mot Frillesås senast. Minst det dubbla hade varit klädsamt och rimligt. Här har Falu BS en svår nöt att knäcka, men knäckas det måste den.

► Matchen som tog slut – två gånger

Matchavslutningen bjöd på märkligheter av det grövre slaget. Falu BS tryckte på ordentligt för en kvittering, men när domaren satte pipan i munnen efter 3,5 minuters tillägg så fick man se sig besegrade. Då kom vändningen. Helt plötsligt stod det klart att ytterligare trettio sekunders tillägg var kvar, och halvvägs av isen så fick spelarna vända på klacken och börja spela igen. Och jodå, Falu BS var ytterst nära att faktiskt peta in en kvittering under de där extra sekunderna, då David Jansson fick fint skottläge från nära håll. Bollen landade dock över och Vetlanda kunde andas ut.

Matchfakta – elitserien

Falu BS–Vetlanda BK 5–6 (3–4)

Mål: 0–1 (3) Axel Ekholm (David Borvall), 1–1 (14) David Jansson, 1–2 (16, hörna) Adam Rudell (Tobias Nyberg), 1–3 (26, hörna) Niklas Gälman (Tobias Nyberg), 1–4 (40) Eetu Peuhkuri (Daniel Johansson), 2–4 (42) Tobias Andersson, 3–4 (45) Daniel Bäck (Caspher Ekström), 3–5 (52) Daniel Johansson (Niklas Gälman), 4–5 (60, straff) Joakim Bergman, 4–6 (82) Adam Rudell (Tobias Nyberg), 5–6 (84, frislag) David Forsell (Daniel Bäck).

Hörnor: 8–8.

Utvisningar: FBS 3x10. VBK 3x10.

Domare: Andreas Broberg.

Publik: 357.