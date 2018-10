Har lagt besvikelsen i Broberg bakom sig – nu ska Bergström växa med Falu BS: "Vi är bättre än vad vi själva tror"

► Säsongspremiär för Veckans lag på Bandypuls: "Ett vapen som långt ifrån alla elitserielag besitter"

Efter nittio minuter stod det 4–9 på resultatavlan, och Falu BS hade förlorat den efterlängtade elitseriepremiären mot Bollnäs.

Siffrorna kunde dock ha varit klart större om inte Max Bergström stundvis levererat briljant målvaktsspel.

Förutom en handfull riktigt kvalificerade spelräddningar så klippte Bergström dessutom en straff av, i övrigt glödhete, Patrik Nilsson.

Det är svårt att vara nöjd efter en match där man släpper in nio... men formen går åt rätt håll

- Max Bergström

När Bandypuls, några dagar senare, får en pratstund med målvakten så har han ändå svårt att vara helt nöjd med insatsen, berättar han.

– Jag fick väl göra någon räddning så där, men man är ju skadad och nöter målen om och om igen. Man vill ju helst ta några till där, säger Bergström.

Vilka är det du ska ta?

– Ja... (skratt) man skulle väl kunna ta alla, om man gör lite bättre aktioner ibland. Det är lätt att sitta så med facit i hand. Men jag vill ju bli så bra som möjligt och då måste man kanske ta någon till, för att vara på den högsta nivån, säger Bergström och fortsätter:

– Det är svårt att vara nöjd efter en match där man släpper in nio... men formen går åt rätt håll. Det har varit svårt att hitta den när man har varit ut och in på rink, och fått göra det bästa av situationen. Det är ju roligare att vara här ute, på stor is. Då kan man göra grejerna man ska göra.

► Forslund om raset som sänkte Falu BS: "Var tagna av stundens allvar"

När vi träffar Max Bergström har han precis avslutat ett regnruggigt träningspass på hans nya hemmaarena på Lugnet.

Han anlände till Falu BS med ett stukat självförtroende efter ett, på flera sätt, tungt sista år i Broberg/Söderhamn.

Sitt nya uppdrag beskriver 25-åringen som en sorts omstart på karriären.

– Jag har fått en nytändning här i Falun och har haft skitkul sen dag ett. Jag har kommit in bra i gänget och fått förtroende. Nu ska jag se till att förvalta det också.

► Så var elitseriepremiären mellan Falu BS och Bollnäs – Bandypuls sände live

Den sista tiden i Broberg pratar han helst så lite som möjligt om.

– Man tänker och analyserar mycket när det blir så där. Det var en speciell situation, som jag försöker lägga bakom mig nu och titta framåt. Det är ingenting jag skulle vilja göra om. Men det var lärorikt det också. Man blir härdad.

Men det var speltiden som var problemet?

– Bland annat. Och på vilket sätt, och så där. Kort sagt.

Mer ordat än så blir det inte om moderklubben.

TV: Bandypuls träffade Falu BS tränare, Joakim Forslund, inför säsongen:

Jag har fått en nytändning här i Falun och har haft skitkul sen dag ett

- Max Bergström

► Hetaste snackisarna från Falu BS–Bollnäs: "Vilken uppvisning från anfallsesset"

Klart är åtminstone att Bergström i Falu BS torde få något av en nyckelroll i vinter då laget, som nykomling, sannolikt kommer att prövas ganska hårt under många matcher.

Något som han själv också är inställd på.

– Jag hoppas att jag kan vara en bidragande faktor till att vi håller oss kvar och att vi gör bra prestationer. Jag vill hålla laget kvar i matcherna och se till att vi får en chans att vinna dem.

Du har har ju erfarenhet från elitserien. Hur bra är Falu BS egentligen?

– Vi är bättre än vad vi själva tror. Jag tror att det kommer att komma successivt under vintern, när vi förstår att vi kan göra riktigt bra matcher och mäta oss med riktigt bra lag.

Man hoppas ju att man får mycket att göra, men i rätt lägen, så att man ändå är delaktig. Men inte för mycket toklägen

- Max Bergström

► Mårdberg satte Falu BS första elitseriemål på åtta år: "Hade haft det i tanken"

Nästa chans att göra just det får Falu BS på onsdagskvällen, då nästa stopp på det nya elitserieäventyret är i Vänersborg.

Där väntar en match som, högst sannolikt, kommer att bli ganska olik premiären mot Bollnäs, sett till motståndet.

– Det är ju ett lite mer köra-lag. De har ju Emil Viklund och Robin Öhrlund som gillar att trycka på lite. Så vi får nog komma in med en lite annan taktik.

Vad tänker du då?

– Vi får vara samlade när de kommer och åker, för det går fort.

– Men förhoppningsvis ska vi kunna åka ner och störa dem. De har en hög högstanivå, men vi ska försöka göra dem så dåliga som möjligt.

Räknar du med att få mycket att göra?

– Det vet man ju aldrig. Men man hoppas ju att man får mycket att göra, men i rätt lägen, så att man ändå är delaktig. Men inte för mycket toklägen.

► Nilsson femmålsskytt när Bollnäs körde över Falun – se höjdpunkterna här