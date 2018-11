"Här krävs självrannsakan" – här är de hetaste snackisarna från Villa–Falu BS

► Liverapportering: Ruskig klasskillnad när Villa slog Falu BS – så var matchen minut för minut

Siffrorna talar sitt tydliga språk. När Villa, efter ungefär en kvart, kom in i matchen så var det mer eller mindre spel mot ett mål. Falu BS lyckades visserligen reducera till 5–1, strax innan halvtid, men sista fyrtiofem bjöd på mer eller mindre fritt fall. Något som skickliga Villa utnyttjade till fullo, och man gjorde mål på alla möjliga och och omöjliga sätt. Tio stycken blev det under den andra halvleken, innan Falun sprattlade till på slutet och satte tre raka.

Explosionen

Joakim Andersson gjorde visserligen 1–0 redan i den femte minuten. Men det tog egentligen först en kvart innan Villa kom igång på allvar. Men då var det inget snack. Hemmalaget exploderade fullständigt och Johan Löfstedts hörnkanon blev startskottet på en total dominans ute på isen. Ytterligare två mål på mindre än tio minuter blev facit av det lilla rycket, och faktum är att det kunde ha blivit ännu fler. Någonstans här dog matchen, och den tidiga uppförsbacken låg naturligtvis till grund för det som kom att ske längre fram i matchen, när Falun rasade fullständigt.

Släkten är värst

Det tog sin tid, men till sist hamnade även Villas Petter Björling i målprotokollet, då han enkelt petade in hemmalagets sista mål. Förutom den stora segern så var sannolikt onsdagskvällens övningar en ganska speciell och minnesvärd upplevelse på andra sätt för Björling, då han för första gången i sin karriär ställdes mot moderklubben Falu BS. Han var kanske inte en av de spelarna som stack ut i matchen, men levererade ändå stabilt spel hela vägen och stack periodvis upp i banan för att hota. Frågan är om han tyckte lite synd om moderklubben en kväll som denna?

BS kollaps

Andra halvlek kanske också skulle kunna klassas in under explosionskategorin, men faktum är även att Villa faktiskt tilläts göra precis vad man ville. Villaspelarna kunde hur enkelt som helst promenera in i Faluns box och ett tag kändes det som att det var mål i varje anfall. Flera av dem riktigt snygga förvisso, men möter man ett motstånd så långt nere i skorna som BS-spelarna var i det här skedet så är det enkelt att spela bandy. Falu BS – Max Bergström i målet undantagen – vek ned sig på ett sätt som inte kan vara acceptabelt, oavsett hur bra motståndet än är. Här krävs självrannsakan.

Matchfakta – elitserien

Villa Lidköping BK–Falu BS 15–4 (5–1)

Mål: 1–0 (5) Joakim Andersson, 2–0 (16, hörna) Johan Löfstedt (Jesper Eriksson), 3–0 (19, hörna) Tim Persson (Joakim Andersson), 4–0 (27, straff) David Karlsson, 5–0 (44) Tim Persson (Joakim Andersson), 5–1 (45+1) Lukas Mårdberg (Axel Jansson), 6–1 (46) David Karlsson (Tim Persson), 7–1 (51, straff) David Karlsson, 8–1 (54) Johan Löfstedt (Jesper Eriksson), 9–1 (57, hörna) Martin Andreasson, 10–1 (60) Christoffer Norin (Johan Löfstedt), 11–1 (65) Johan Löfstedt (Jesper Eriksson), 12–1 (66) David Karlsson (Joakim Andersson), 13–1 (69) Jesper Eriksson (Felix Pherson), 14–1 (71) Joakim Andersson, 15–1 (83) Petter Björling (Joakim Andersson), 15–2 (85) Caspher Ekström (Lukas Mårdberg), 15–3 (86) David Forsell, 15–4 (88) Lukas Mårdberg (Caspher Ekström).

Hörnor: 14–2.

Utvisningar: VLBK: - FBS: 3x10.

Domare: Anders Berg.

Publik: 2 333.