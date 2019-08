Både pojkar och flickor i TV-pucken – här är spelarna i Dalarnas två lag: "Har ett intressant gäng"

Tidigare hette distriktslagsturneringen för tjejer Stålbucklan. Från och med i år spelar även flickorna i Tv-pucken.

– Det är kul och jag tror att tjejerna upplever att de har fått en större status, säger Erland Lycke som har varit ledare för Dalarnas lag i Stålbucklan i fyra år.

Slutspelet avgörs i Leksand 31 oktober-3 november för både flickor och pojkar.

Oavsett hur det går i kvalet, så är det klart att Dalarna finns med i slutspelet.

– Eftersom Dalarna är arrangör, så kvalificerar vi oss per automatik, säger Lycke.

– Vi vill så klart ändå göra ett bra kval för att få en lättare motståndare i slutspelet.

Hur högt siktar Dalarna?

– Vi har gått till kvartsfinal de senaste fyra åren. Förhoppningsvis är det dags för åtminstone semifinal nu.

Dalarnas kvalgrupp avgörs i Mariestad. Övriga lag i gruppen är Södermanland, Västmanland, Västerbotten, Skåne och Östergötland.

Dalarnas grabbar kvalar i Östersund och i gruppen ställs laget mot Västerbotten, Gästrikland, Medelpad, Örebro län och SIF-laget.

– Det ska bli spännande. Vi har ett intressant gäng även om den där riktiga spetsen kanske saknas, säger Anders "Myggen" Eriksson som gör sin 13:e turnering som huvudansvarig.

Precis som flickorna, så är pojkarna direktkvalificerade för slutspelet i Leksand.

– Vi ska givetvis göra ett så bra kval som möjligt ändå. Det gäller för oss ledare att motivera grabbarna.

Det är för övrigt första året som värddistriktet får en friplats i slutspelet.

– Det finns delade meningar om det där. Jag kan nog ändå tycka att det är rätt eftersom det gäller ungdomar, säger Eriksson.

I helgen spelar Dalarna en regionturnering i Hälsingland mot övriga lag från region väst med undantag av Värmland.

Dalarnas lag i TV-pucken:

Flickor:

Emmy Nordström/Åmark, Avesta BK, Caitlyn Bammer, Mora IK/Älvdalen, Ida Karlsson, Avesta BK, Tuva Kandell, Leksands IF, Nicole Hall, Leksands IF, Linn Slottgård, Mora IK, Ella Gropgård, Leksands IF, Ellen Nilsson, Vansbro AIK, Elsa Bransell, Falu IF, Caroline Maklin, Mora IK, Nova Nakala Nilsson, Hedemora SK, Tilde Warg, Hedemora SK, Matilda Jonsen, Hedemora SK, Frida Esters, Leksands IF, Moa Schönning, Säters IF, Clara Hyttsten, Falu IF, Alva Ullbors, Mora IK.

Pojkar:

Robin Mahlberg, Leksands IF, Oskar Tängeby, Falu IF, Alfred Thors, Mora IK, Jens Nilsson, Malungs IF, Marwin Wedemo-Nordkvist, Leksands IF, Eric Hultgren, Leksands IF, Anton Gudmundsson, Leksands IF, Ville Melin, Smedjebackens HC, Axel Stoltz, Leksands IF, Lucas Lagerberg, Leksands IF, Hugo Hedvall, Borlänge HF, Oskar Johansson, Mora IK, Elias Nordberg, Leksands IF, Erik Olhans-Lind, Mora IK, Axel Eriksson, Mora IK, Hampus Malm, Leksands IF, Adam Gudmundsson, Malungs IF, Ludwig Laband, Mora IK, Martin Åkerström, Leksands IF, Walter Reimer, Leksands IF, Isac Lindqvist, Mora IK, Adam Almgren, Falu IF och Albin Göthe, Borlänge HF.