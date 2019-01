Klartecknet – Falun går in i OS-satsning: "Har bra anläggningar"

Svenska olympiska kommittén drömmer om ett vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026 och slåss om värdskapet tillsammans med italienska Milano/Cortina.

Planen är att merparten av spelen ska avgöras i Stockholm och Åre, men att mindre grenar, som backhoppning och bob ska läggas på andra orter.

I slutet av oktober besökte SOK Falun med anledning av hoppbackarna och möjligheten att arrangera OS-tävlingar.

Genom en officiell intresseanmälan står det nu klart att kommunen hakar på en eventuell OS-ansökan.

- Kommunen har under en längre tid haft en dialog med Sveriges Olympiska Kommitté om en eventuell ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026. SOK har efterfrågat ett skriftligt yttrande från Falu kommun inför att de ska lämna in ansökan till IOK den 11 januari, vilket vi nu har översänt, säger kommunalrådet Joakim Storck (C) i ett pressmeddelande.

Enligt kommunen ska satsningen göras helt utan kommunala skattepengar.

- Från Falu kommuns sida har det varit viktigt att slå fast, att inga ekonomiska garantier behöver ställas av de tilltänkta värdkommunerna. I Falun har vi bra anläggningar för skidor och backe, som bidrar till att Sverige kan stå för en stark kandidatur. Eventuella OS-tävlingar ska i Falun genomföras i de befintliga anläggningarna, det är något jag vill vara tydlig med, säger Joakim Storck.

Intresseanmälan undertecknades av kommunalrådet under onsdagen.

”Förutsättningarna för att kunna arrangera hållbara vinterspel har visat sig vara bättre än någonsin tidigare och vi tror att Sverige, med Faluns bidrag, skulle bli en stark kandidat till att arrangera olympiska vinterspel 2026", står det bland annat i anmälan.