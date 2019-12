Avestabon Amanda Bergman kan vinna en Grammis med Amason – här är alla nominerade artister

Avestabon Amanda Bergman är nominerad med sitt band Amason i kategorin Årets alternativa pop med albumet "Galaxy I". Hon kan också vinna i kategorin Årets kompositör tillsammans med de andra medlemmarna i bandet.

Hammerfall, med Morabördige frontmannen Joacim Cans i spetsen, är nominerade i kategorin Årets hårdrock/metal för albumet "Dominion". Borlängebandet Mando Diao kan vinna i kategorin Året rock för albumet "BANG".

I kategorin Årets folkmusik är musikern Lena Willemark från Älvdalen nominerad med trion Willemark/Knutsson/Öberg och albumet "Svenska låtar". Även Sara Parkman, som bott i bland annat Rättvik, Malung och Falun, är nominerad i den kategorin för albumet "Vesper".

En av artisterna som har stor chans på en storslam på galan är rapparen Einár, som bott på ett HVB-hem (hem för vård eller boende) i Dalarna, som är nominerad i kategorierna Årets artist, årets hiphop, årets låt och årets nykomling.

Grammisgalan äger rum den 6 februari på Annexet i Stockholm.

Alla nominerade:

Årets album

Henok Achido – Bror Utan Sol (Bland Rök och Stearin)

Molly Sandén – Det bästa kanske inte hänt än

Sarah Klang – Creamy Blue

Snoh Aalegra – – Ugh, those feels again

Tove Lo – Sunshine Kitty

Årets alternativa pop

Amason – Galaxy I

Jenny Wilson – TRAUMA

Joel Alme – Bort bort bort

Sarah Klang – Creamy Blue

Weeping Willows – After Us

Årets artist

Einár

Mabel

Molly Sandén

Snoh Aalegra

Veronica Maggio

Årets dansband

Arvingarna – I Do

Donnez – Med stora steg

Lasse Stefanz – Night Flight

Magnus Carlsson – Från Barbados till Gamla Stan

Perikles – Den coolaste bruden i byn

Årets elektro/dans

Avicii – TIM

Bella Boo – Once Upon A Passion

Bottenvikens Silverkyrka – Tre-noll-treenigheten

Kornél Kovács – Stockholm Marathon

Mr. Tophat – Dusk to Dawn part I, II & III

Årets folkmusik

Drömkväde – Drömkväde

Sara Parkman – Vesper

Sofia Karlsson with Mattias Pérez & Daniel Ek – Guitar Stories vol. III

Väsen – Rule of 3

Willemark/Knutsson/Öberg – Svenska Låtar

Årets hiphop

Dree Low – Flawless

Einár – Första Klass

Ozzy – SEXAN

Parham – Vårt paradis

Z.E – MER ÄN RAP

Årets hårdrock/metal

Candlemass – The Door To Doom

Entombed A.D. – Bowels Of Earth

Hammerfall – Dominion

Opeth – In Cauda Venenum

The Flower Kings – Waiting For Miracles

Årets jazz

Isabella Lundgren – Out Of The Bell

Jar – A Tribute To Bob Dylan

Martin Hederos – Era spår

Oddjob – Kong

Per Texas Johansson – Stråk på himlen och stora hus Tonbruket – Masters of Fog

Årets klassiska

Broman/Crawford-Phillips/Musica Vitae – Fanny & Felix Mendelssohn: Double Concerto & String

Quartet Dan Laurin och Höör Barock – Golovinmusiken / The Golovin Music

Malin Byström / Helsingborg Symphony Orchestra /Stefan Solyom – Orchestral Songs

Peter Mattei & Lars David Nilsson – Schubert: Winterreise, Op.89, D.911

Stenhammar Quartet – Debussy – Teilleferre – Ravel

Årets kompositör

Amanda Bergman, Gustav Ejstes, Nils Törnqvist, Pontus Winnberg, Petter Winnberg

Ilya Salmanzadeh

Linnea Södahl

Maria Jane Smith och Victor Thell

Tim Bergling, Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark, Isak Alvérus, Carl Falk, Joakim Berg, Lucas Von Bahder, Marcus Thunberg Wessel, Martin Svensson

Årets låt

Avicii – SOS (feat. Aloe Blacc)

Einár – Katten i trakten

Mares – Sunnanvind

Molly Sandén – Rosa himmel

Veronica Maggio – Tillfälligheter

Årets musikvideo

Joanna Nordahl – Four Tet – Teenage Birdsong

Olle Knutson – Jelassi – Keff båt

Filip Nilsson – Justice – Heavy Metal

Vedran Rupic – Salvatore Ganacci – Horse

Daniel Wirtberg – Zebra Katz – Lousy / In In In

Årets nykomling

Einár – Första Klass / NUMMER 1

Guleed – 50 Grader i februari

Jacob Mühlrad – TIME

Jelassi – Port 43

Victor Leksell – Klär av dig, Allt för mig

Årets pop

Benjamin Ingrosso – Identification

Mabel – High Expectations

Mapei – Sensory Overload

Molly Sandén – Det bästa kanske inte hänt än

Tove Lo – Sunshine Kitty

Årets producent

Ilya Salmanzadeh

Jenny Wilson & Johannes Berglund

NISJ

Rami “Straynane” Hassen

Tim Bergling, Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark, Carl Falk, Lucas Von Bahder, Marcus Thunberg Wessel

Årets rock

Hurula – Klass

Mando Diao – BANG

Millencolin – SOS

ShitKid – [DETENTION]

Takida – Sju

Årets textförfattare

Henok Meharena – Bror Utan Sol (Bland Rök och Stearin)

Håkan Hellström – Illusioner

Ibrahima Erik Lundin Banda – Zebrapojken

Molly Sandén – Det bästa kanske inte hänt än

Parham Pazooki – Vårt paradis

Årets visa/singer-songwriter

Anna Ternheim – A Space For Lost Time

Annika Norlin och Jens Lekman – Correspondence

Håkan Hellström – Illusioner

Melissa Horn – Konstgjord andning

Sophie Zelmani – Sunrise