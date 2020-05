Avesta Tidning mot ny adress – reporter om flytten till sin femte AT-redaktion: "En tidsresa som väcker minnen till liv"

Ur kaos föds ordning. Vad passar bättre att beskriva en flytt än det gamla latinska ordstävet. För undertecknad som följt Avesta Tidning under nära nog fem decennier blir lokalerna i Sundh center, eller som det också kallas Aaltohuset, de femte i ordningen. Under 60- och 70-talen, när AT huserade på Markusgatan, var det tätt med tidningsredaktioner i stan. Förutom AT hade även Dala-Demokraten och Falu Kuriren redaktioner där och gatan kallades lite halvt om halvt på skämt för "Fleet Street". (Fleet Street är en känd tidningsgata i London där de flesta av landets stora tidningar hade sin hemvist). När jag som tonåring för första gången klev in på AT:s redaktion var det på just Markusgatan. Där och då tändes den livslånga kärleken till lokaltidningen som en förmedlare av händelser och nyheter.

På AT:s redaktion arbetade många gamla AT-profiler som Olle Nord, Bengt Silén, Henry Nyberg och Yngve Nordblad. Via en smal spiraltrappa kunde man ta sig ned till fotoavdelningen där fotograf Peter Waldén (numer Walle Waldén) fanns. Doften från fotolabbet av olika kemikalier som fixerings- och framkallningsvätska sitter fortfarande kvar i luktsinnet.

I mitten av 70-talet upphörde Rosanders konditori med sin verksamhet och lokalerna blev tomställda. 1977 gick AT:s flyttlass från Malmgatan till dessa lokaler med adress Myrgatan 3. En trappa upp fanns redaktionen som då leddes av bland annat Kicki Ulenius. På nedre plan fanns annonsavdelning och kundtjänst. Och i de bakre environger huserade fotograferna Walle Waldén och Börje Gustafson.

I början av 90-talet var det dags för nästa flytt, denna gång blev AT granne med Mekka. Lokalerna hade anpassats för AT:s räkning, och nu var det undertecknad tillsammans med Jan Johansson som svarade för fotoavdelningen. Redaktionsarbetet styrdes upp av Helge Lindberg som lockats hem från Expressen.

Under de första åren av 2000-talet så flyttade tidningen tvärs över Myntgatan in i huset där Föreningsbanken tidigare låg. Och nu så är det dags att röra på sig igen. När jag i höstas återvände till AT var det till just dessa lokaler. Men den senaste tiden har en del av arbetstiden fått ägnas åt att gå igenom saker och packa då AT är på väg att flytta till nyrustade lokaler i Sundh center/Aaltohuset.

Förberedelserna inför en flytt blir även en tidsresa bakåt då lådor och skåp innehåller föremål som väcker de slumrande minnena till liv. I en hylla finns den gamla skrivmaskin som Oskar Hugo Engflo använde sig av för att skriva texter på under sina 25 år på tidningen.

Arkivet är fyllt med bilder och negativ från tider som flytt och som man lätt fastnar i. Gamla tidningar berättar om både stora och små nyheter. Allt detta har nu packats och kommer att följa med till de nya lokalerna. För där någonstans i mötet mellan det gamla och nya hittar man det som inte bara är tidningens själ utan hela Avestas själ, för där finns historierna om Avesta och om människorna som levt och lever i bygden.

Och när nu AT:s åtta medarbetare under ledning av chefredaktör Gabriel Ehrling Perers flyttar in i Aaltohuset så ska nya historier om Avesta och personerna som bor och verkar i Folkarebygden förmedlas digitalt via avestatidning.com och via papperstidningen. Från och med onsdag finns vi på plats i dessa lokaler.

Men med anledning av coronaviruset kan vi i nuläget inte ha något öppet hus. Så snart som den faran har bedarrat och det åter är möjligt att träffas kommer vi att bjuda in till en husesyn av våra nya lokaler.

Väl mött i spalterna till dess.