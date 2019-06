LISTA: Här kan du fira midsommar i Avesta – med dans, blomkransar och ankrace

Sill, nubbe och små grodorna. Midsommar. En dag som för den kärlekstörstande kan avslutas med sju sorters blommor under huvudkudden.

Men oavsett hur du tänker fira den somriga högtiden så behöver du inte göra det ensam. Här nedan finns hela listan över de gemensamma firandena i Avesta kommun. Även ett och annat midsommardagsfirande hittas i slutet.

Avesta

Holmen: Midsommarfirande med lekar, kransbindning, fiskdamm, femkamp, dansuppvisning och midsommartal. Firandet startar klockan 15.00 och klockan 15.30 reses midsommarstången. Stella Ericson, nybliven student och ordförande i Svenska kyrkans unga i Grytnäs, är årets midsommartalare. Arrangör: Avesta folkdansgille, Svenska kyrkans unga och Avesta-Grytnäs pastorat

By Kyrkby

By Hembygdsgård: Ett tvådagars midsommarfirande som startar på midsommarafton klockan 11.30 med musik på tunet med Helene och Stefan Hjerpe. Midsommartal, ringlekar och kransbindning. Klockan 12.00 reses midsommarstången. Klockan 12.45 dansar By folksdanslag. På midsommardagen fortsätter arrangemanget med friluftsgudstjänst klockan 14.00 på tunet. Arrangör: By församling

Folkärna

Folkärna gammelgård: Klockan 13.00 öppnar kaffeserveringen. Det blir musikunderhållning och lekar. Klockan 14.00 är det dags för majstångsresning.

Fors

Bruksparken: Traditionellt midsommarfirande som startar klockan 9.00 med blomsterplockning med traktor. Klockan 15.00 drar aktiviteter i parken igång och klockan 16.00 reses midsommarstången. Annelie Karlsson håller midsommartal. Arrangör: Fors IK

Grytnäs

Grytnäs Gammelgård: Traditionellt midsommarfirande som inleds med fikaservering klockan 13.00. Klockan 14.00 reses midsommarstången, för att dansas runt. Det blir även dansuppvisning, spelemän och ringlekar. Arrangör: Grytnäs hembygdsförening

Horndal

Bruksparken: Traditionellt midsommarfirande som startar klockan 15.00 när By folkdanslag tågar in och midsommarstången reses. Runt den blir det dans under ledning av Lena Ericsson. En dag med olika aktiviteter, så som spel av olika slag, avslutas med ankrace. Då släpps cirka 400 ankor ut i Årängsån. Arrangör: Föreningen Horndals brukspark och Horndals Lions club

Midsommardagsfiranden

Karlfeldtsgården, Karlbo: Mellan klockan 11 och 12.30 underhåller nyckelharpsgruppen Bergslaget traditionsenligt med folkmusik vid gårdstunet. Vid regn håller evenemanget till inne i gästabudssalen. Arrangör: Karlfeldtföreningen i Folkare och Nyckelharpsgruppen Bergslaget

Nöjesstället Torp: På nöjesstället strax söder om Avesta firas midsommardagen med fest. På scenen står Stormvarning, som har dammat av sin gamla spellista från det glada 80-talet. Arrangör: Torp Entertainment

Saknas det något firande i vår lista? Kontakta oss på [email protected].