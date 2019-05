Hannah bytte lastbilen mot en skönhetssalong

Det som var grejen för Hannah Brask var istället att jobba med att göra andra människor snyggare.

– Jag har hållit på med naglar sedan jag var 14–15 år och alltid tyckt att det har varit kul. Men jag tyckte också om att hålla på med bilar och hade ett stort fordonsintresse.

– När det var dags att välja gymnasium sökte jag fordon och stylist – och kom in på båda, berättar Hannah Brask.

Hon valde att lyssna på vad människor i hennes närhet gav som råd.

– Alla sa att ”man kan aldrig leva på att jobba inom skönhetsbranschen, det är bättre att du har det som hobby”. Så till slut sa jag att jag väljer fordon och satsar på att bli lastbilschaufför. Åkerierna skriker efter chaufförer, så det kändes som ett säkert kort.

Så var det också. Hannah Brask fick jobb i Avesta hos Ernsts express.

– Jag kände ganska fort att ”det här är inte jag”. Jag tyckte det var jättekul att köra lastbil, men jag kände ändå att det inte var min grej. Jag kunde inte få de körningar jag hade tänkt mig, att åka runt i hela Sverige, på grund av att jag hade skadat handen. Istället fick jag sitta och åka fram och tillbaka till Gävle tre gånger om dagen, berättar hon.

Samtidigt hade hon startat ett instagramkonto för sin hobby med nagelvård.

– Folk började höra av sig så ganska snart började jag göra naglarna på helt okända människor. Det blev bara mer och mer, så till slut kände jag att jag måste starta företag, för jag hinner knappt jobba längre, säger Hannah Brask.

Hon sa upp sig och startade sitt företag Beauty for you i september 2017. Då jobbade hon vid köksbordet i ettan där hon bodde med sin pojkvän. Men ganska snart fick de möjlighet att köpa pojkvännens barndomshem av hans far, och det som varit moppeverkstad renoverade han från golv till tak för att Hannah skulle kunna ha salongen hemma i huset.

– Det är verkligen superfräscht, jag har haft salongen sedan februari 2018, säger hon.

Hon har också utökat verksamheten till att jobba med ögon, fransförlängning, lashlift, färgning av bryn och vaxning går att göra.

I dag är hon en av flera personer i Avesta som driver skönhetssalong med framgång.

Varför går det så bra för Avestakvinnor som satsar i skönhetsbranschen?

– Det är väldigt trendigt med skönhet. När jag började göra naglar i tonåren var det väldigt få som fixade sig på en salong. Men det har ökat och det är alla åldrar. Mina kunder är alltifrån 15-åringar till… jag tror den äldsta är 84, säger Hannah Brask.

När du säger trendigt, är du rädd för att trenden ska gå över?

– Nej, inte alls. Det kommer säkert komma svackor, men det gäller bara att hålla det fräscht. Det kommer alltid något nytt och skönhet har alltid funnits.

På tal om trend, vad trender sommaren 2019?

– Neonfärger på naglarna, säger Hannah Brask, utan att tveka.

– När det handlar om ögon så är det många som vill fixa sina fransar.

Vilka tips kan du ge den som aldrig varit på en skönhetssalong tidigare?

– Du behöver inte veta vad du vill göra när du kommer. 90 procent av mina kunder, även bland dem som gått hos mig i flera år, har ingen aning om vad de vill göra när de kommer, så jag ställer en massa kontrollfrågor. Vill du ha långa eller korta naglar? En utstickande färg eller naturell? Och flera frågor till fram tills vi hittar något kunden är nöjd med.

Hannah Brask saknar inte livet bakom ratten.

– Det blev väldigt enformigt och det var någon som bestämde vad jag skulle göra och hur. Likaså när jag jobbade inom hemtjänsten samtidigt som jag gick på gymnasiet.

– Jag trivs jäkligt bra med det här, när jag får sköta mina dagar själv och får bestämma själv vad jag vill göra, hur jag vill göra det och när jag vill göra det.

Fakta: Hannah Brask

Ålder: 22.

Bor: I Avesta.

Familj: Pojkvän och hund.

Intressen: ”Jag har gjort min hobby till mitt jobb, så jobbet är mitt största intresse.”