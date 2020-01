Att skiljas efter 36 års äktenskap: ”Alla som lämnar ett förhållande som inte fungerat borde hyllas, det är ofattbart svårt”

Dagen innan jag skulle resa till USA hade vi ett våldsamt gräl som slutade med att jag bad min hustru att under de tre veckor jag var på en reportageresa tänka efter om vi skulle vara tillsammans eller skilja oss.

Ett jobb i Galveston, Texas och nästa jobb i Biloxi, Mississippi. Mellan de två städerna ligger New Orleans. Där tillbringade jag några dagar med Michael Ondaatjes roman ”Buddy Bolden blues." Mitt liv som frilansjournalist har varit litteratur och resor, att litteraturen skulle bli min främsta terapeut var väntat.

Jag parkerade bilen, checkade in på hotellet, gick upp på rummet och såg ut över gatorna och byggnaderna. Jag satte på datorn och lyssnade på Billie Holiday: ”When you're alone, who cares for starlit skies... life can't mean anything. When your lover has gone.” (När du är ensam, vem bryr sig om stjärnhimlen livet kan inte betyda något. När din älskade är borta).

Jag borde ha kommit hundra år tidigare, spelat trumpet, varit trettio år yngre.

Kärleken hade vissnat. Jag skrev i b moll. Min älskade var långt borta. Regnet föll i nattens svärta.

Jag tittade över hustaken. Framtiden var försvunnen. Jag borde ha kommit hundra år tidigare, spelat trumpet, varit trettio år yngre, supit och gått till prostituerade som Buddy Bolden, huvudperson i Ondaatjes roman, hade gjort. Jag var inte ung, hade slutat dricka, hade aldrig gått till prostituerade och hade ingen tidning där jag kunde publicera allt skvaller jag kunde ha hört i den frisörsalong jag inte hade.

Buddy Bolden hade en frisörsalong. Han lyssnade till fantastiska historier, skrev ner dem och publicerade dem i sin tidning. Många kom för att han skulle lyssna och skriva. Han klippte också, men det tycks inte ha varit så noga. På eftermiddagen hade han druckit så mycket att han inte kunde klippa. Då gick han för att vila så han kunde klara kvällens spelningar.

The Cricket hette Boldens tidning med lite skvaller om musiker och mycket om skilsmässor. Samtal om varför kärleken inte höll var temat i frisörsalongerna och på barerna. Jag borde ha varit på plats, lyssnat och berättat, druckit mig berusad, skrattat och gråtit medan vi bytte historier om kärlekens besvärligheter. Nu var inte då. Jag hade inga vänner att byta historier med. På hotellrummet i New Orleans började jag skriva det som skulle bli en självbiografisk roman om mitt äktenskap.

Så fort vi kommit innanför dörren sade hon att hon ville skiljas.

Min hustru hämtade mig på stationen när jag kom hem från USA. Vi satt tysta i bilen. Jag anade vad som skulle hända. Så fort vi kommit innanför dörren sade hon att hon ville skiljas. Jag också, svarade jag så snabbt att jag blev förvånad.

Äntligen, sade våra tre barn och våra vänner när min hustru och jag berättade att vi skulle skiljas. Ingen av oss hade varit otrogna, men vi orkade inte bråka mer. När vi var färdiga med alla projekt insåg vi att vi även var färdiga med varandra efter ett 36 år långt äktenskap.

Julian Barnes ”Känslan av ett slut” handlar om minnets bedrägerier. Vad du minns är inte alltid det du upplevt. Tony, romanens huvudperson, försöker få ordning på händelser under de ungdomsår han och tre vänner väntade på att livet skulle ta fart. När de unga männen slutat skolan lovade de varandra livslång vänskap innan de försvann till studier, arbetsliv och äktenskap.

Som unga drömde de om en lysande framtid. När de kommit i fatt den och insett att fantasierna blivit historia fantiserade de om hur framtiden kunde blivit. De drömde om sådant som borde ha inträffat. Ibland lyckades de så väl att de inbillade sig att det hänt, tills de mötte de andras minnen.

Tony som berättar försöker komma i håg det förflutna så angenämt som möjligt. Det misslyckas efterhand som romanen framskrider. Många minnesbilder låter sig inte skakas bort. Ständigt närvarande är farhågorna för att livet kan ta slut när som helst och en känsla av att det hela tiden gör det.

Tanken på att kärleken ska vara för evigt sitter djupt i oss. Det borde vara lika naturligt att se uppbrottet som något som borde inträffat tidigare. Misslyckandet var att det dröjt så länge. Skrivandet var ett försök att se och minnas hur felsluten hakat i varandra. Förmågan att lära av misslyckanden är överskattad. Skrivandets förmåga till läkning är underskattad.

De som hade skrivit ned sina berättelser mådde bättre än de som fått krissamtal.

Samtal direkt efter en kris fungerar i bästa fall inte, i värsta fall förvärrar de krisen. Innan den 11 september 2001 fanns ingen forskning som kunde bekräfta det. Efteråt fanns. Tusentals människor fick krissamtal omedelbart efter terrordåden. Tusentals andra människor fick vänta några veckor och sedan skriva ner sina upplevelser. Sedan jämförde man. De som hade skrivit ned sina berättelser mådde bättre än de som fått krissamtal. Det gick, som Karen Blixen skrivit, att bära alla sorger, men det krävde att man visste hur de såg ut. Det kunde man bara få reda på om man berättade dem. Sorgen krävde ord för att bli buren.

Berättelser fungerar. Varför skulle vi annars läsa och skriva?

”We tell ourselves stories in order to live” är titeln på en bok av Joan Didion. Jag skrev titeln från minnet innan jag kontrollerade att det var rätt. Jag hade skrivit "We are the stories we tell ourselves." Vilka berättelser är vi? Vilka berättelser om våra liv väljer vi? Hur formas vi av våra berättelser? Hur ska vi berätta för att må bra?

Vi har frihet att berätta vad vi vill. Vi kan redigera våra berättelser. Vi kan skriva oss medvetna om hur olika berättelser formar oss. Vi skjuter ofta historier ifrån oss istället för att ta dem till oss. Vi blundar och förtränger, istället för att öppna och fördjupa.

Sorgen när de vi älskat är borta tar aldrig slut. Vi måste lära oss att leva med den. Joan Didion gör det genom att berätta. ”Ett år av magiskt tänkande” handlar om sorgen efter makens plötsliga död. Några år senare dog dottern. Om det skriver Didion i ”Blå skymning.” Det tragiska med livet är att få saker gör det lika intensivt som närheten till döden.

Didion sörjde genom att minnas. Minnesbilderna var ibland så intensiva att hon märkte glädjen av att minnas mitt i sorgen över att dottern inte längre levde. Vid andra tillfällen var behovet av dotterns närhet intensiv smärta. ”Numera gråter jag inte längre när jag hör hennes namn. Men jag har fortfarande behov av att ha henne här hos mig.”

Vi borde fira skilsmässan, utan den hade många inte vågat äktenskapet.

Den människa vi valt att vara i äktenskap med är ofta den människa vi älskat mest, att skiljas och bryta upp från den människan är ett svårt beslut. Man gör det först sedan man under lång tid försökt och insett att fortsättningen blir värre än att säga farväl. Tänk om skilsmässor inte var möjliga, som det länge var i den katolska världen. Katolska präster vägrade viga personer som varit gifta tidigare. Äktenskapet var ett religiöst fängelse med livstidsstraff.

Vi borde fira skilsmässan, utan den hade många inte vågat äktenskapet. Skilsmässa var länge än rättighet för de rika. När man på 60-talet inrättade gratis rättshjälp kom inte de fattiga främst för att be om hjälp med förfärliga fastighetsägare eller arbetsgivare. De flesta ville ha hjälp att ordna skilsmässor. Oavsett hur besvärligt livet var så var dåliga äktenskap det värsta.

Äktenskapsevangeliet borde skrivas om. Det räcker att stryka två ord – nöd och och. Tager du A och du B varandra till äkta makar och lovar att leva tillsammans så länge ni har lust? Och så ska det inte svaras ja. De tillfrågade ska svara ”vi ska försöka.”

Skilsmässan borde hyllas. Alla som tagit sig samman att lämna ett förhållande som inte fungerat borde hyllas, ty det är ofattbart svårt.

Jag tror inte på tidningsnotiser om gamla människor som varit lyckligt gifta i många år. Tror tvärtom det är propaganda för att inbilla alla som inte vågar bryta upp från misslyckade äktenskap att de varit duktiga. Vi som gör det borde hyllas som hjältar för att vi haft modet att bryta upp.