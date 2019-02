14,4 miljarder kronor i avdrag 2018 för Rut och Rot – Så såg det ut i din kommun

Under 2018 gjordes totalt avdrag på drygt 14,4 miljarder kronor för tjänster under benämningen Rut och Rot.

I snitt gjordes avdrag, per person, för 7 368 kronor, visar en genomgång som Länsförsäkringar har gjort med hjälp av statistik från Skatteverket.

– Det är såklart så att alla inte har råd att använda de här tjänsterna, men många kanske glömmer hur många olika typer av tjänster man faktiskt får dra av för, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, till Nyhetsbyrån Siren i en kommentar till siffrorna.

– Rutavdraget är utvidgat till att gälla fler tjänster, såsom flytthjälp, sömnadstjänster och reparation av vitvaror. Det kan göra ofta återkommande tjänster i hushållet mindre kostsamma och många gånger tänker man inte på att den egna tiden också har ett värde, fortsätter Emma Persson.

Män gör mer rotavdrag och kvinnor mer rutavdrag.

I Dalarna gjordes under 2018 avdrag för Rot på 285 miljoner kronor. Det totala beloppet för Rut var 86 miljoner kronor.

Den kommun där flest utnyttjade möjligheten till avdrag var Falun, följd av Borlänge, Ludvika och Mora.

Det man ska komma ihåg är att det bara är om du äger bostaden där arbetet utförs som det går att dra nytta av rotavdraget. Däremot finns inga krav när det gäller Rut.

– Glöm inte att du exempelvis kan nyttja rutavdraget vid slutstädning av ett sommarhus som du hyr i sommar och att avdraget kan utnyttjas av två personer i ett hushåll. Idag visar statistiken nämligen att män gör mer rotavdrag och kvinnor mer rutavdrag. Kanske är det läge att utmana föreställningen om vem som ansvarar för vilka tjänster i hemmet, säger Emma Persson.

FAKTA: Tips för den som vill använda Rut- och Rot-avdrag

Avdraget matchas mot hur mycket skatt du betalar så var noga med att du betalat tillräckligt med skatt under året.

Övriga avdrag, som t ex avdrag för resor till och från arbetet eller ränteavdrag påverkar också eftersom avdragsutrymmet minskar. Det finns en utmärkt räknesnurra på Skatteverkets hemsida för den som är osäker.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och får för närvarande maximalt uppgå till 50 000 kr per person och år. För personer över 65 år är rutavdraget 50 000 kr per person och år och för personer under 65 år 25 000 kr.

Enligt gällande statsbudget föreslås taket för rutavdraget höjas men än så länge finns inga lagförslag eller tidplan för detta. Rut-avdraget är sedan tidigare utvidgat till att även omfatta flyttjänster, reparation och felsökning av vitvaror i hemmet, klädvård i hemmet och vissa IT-tjänster.

För att få utnyttja rotavdraget måste du äga bostaden eller fritidshuset där arbetet utförs, till skillnad från rutavdraget. Därmed går det också att använda rutavdraget även om du hyr en bostad under kortare tid.