Antonia Ax:son Johnson har köpt mark i Norberg

Avesta och familjen Ax:son Johnson har en lång gemensam historia. Avesta Herrgård förvärvades av familjen 1904 och var deras hem från 1920 till 1966. Axel Johnson var en av initiativtagarna till bildandet av Avesta Jernverk AB 1883 och 1905 förvärvade han aktiemajoriteten i Avesta Jernverk.

1982 efterträdde Antonia Ax:son Johnson sin far Axel Ax:son Johnson som styrelseordförande i A. Johnson & Co. A. Johnson & Co vilket sedermera blev Axel Johnson AB: Bolaget genomgick i slutet av 80-talet en strukturomvandling, då all handel och distribution med olja, malm, metaller och stål avvecklades och ersattes med en ny kärnverksamhet inom svensk detalj- och dagligvaruhandel.

Förutom Avesta herrgård har familjen även ägt Isaksbo herrgård där Antonia Ax:son Johnson är uppväxt. Herrgården såldes av henne 1999.

2019 slantade hon upp 23,2 miljoner kronor för fastigheten Isaksbo 1:92. I köpet ingick mark från Nordanö i norr, ned till Dalälven och Krylbo/Karlbo i söder. Intill Dalälven fick hon ett sammanhängande område med en cirka två kilometer obebyggd strandlinje, med Karlfeldtsgården på andra sidan älven.

Under förra året öppnade hon åter plånboken för att köpa på sig mer mark i dessa trakter. Men denna gång i grannkommunen Norberg. Köpet gick igenom i juli 2020. Det är en 481 hektar stor fastighet som ligger norr om byn Fragg och gränsar bland annat mot sjöarna Fraggen, Orgen och Stora ristjärnen. Större delen av marken består av skog, men i fastigheten ingår en ekonomibyggnad på 884 kvadratmeter och småhusmark på 4 000 kvadratmeter.

Tidningen har sökt Ax:son Johnson.