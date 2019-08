Amason släpper nytt album, Amanda Bergman: "Det är som att man gett sig själv en överraskning"

Amanda Bergman som är uppvuxen i Gagnef har under sin musikkarriär ingått i flera musikkonstellationer och under artistnamn som Hajen, Jaw Lessons och Idiot Wind. Bandet Amason som förutom Amanda Bergman har bandmedlemmar från Dungen, Miike Snow och Little Majorette, bildades 2012 och vann en grammis för debutalbumet "Sky city" 2015, men sedan dess har det varit tyst - tills nu.

– Amason har sammanlagt 11 barn vilket ibland gör det praktiskt svårt att åka ut på turné och få med den biten som vanligtvis ingår i arbetet som musiker, men vi har arbetat mycket under sommaren och agerar skivbolag själva. Det tar mycket kraft så när det väl kommer en skiva så blir det ett "jaha, vad är det här? är allt arbete gjort?". Det är som att man ger sig själv en överraskning, säger Amanda Bergman.

Stilen på det nya albumet liknar "Sky City" enligt Amanda Bergman men arbetet omkring har sett lite annorlunda ut:

– Processen har fått ta längre tid och vi har också arbetat mer uppdelat eftersom att alla inte har kunnat ses samtidigt. Det har fungerat för att vi känner varandra bättre nu, det finns en större trygghet och tolerans. Till syvende och sist så handlar det om musiken och att vår relation till varandra alltid kommer att färga det vi gör, säger Amanda.

Nyligen spelade Amason på Göteborgsfestivalen Way Out West, den enda spelningen som Amason gör i år.

– Vi har haft jätteroligt och hade lagt mycket förberedelse inför konserten. Trots regn blev det väldigt bra. Vi provade lite nya saker som större visuella produktioner, det var ett stort steg för oss, men kanske ett litet för mänskligheten, säger Amanda och skrattar.

Amanda Bergman har efter några år i Stockholm för tre år sedan återigen landat i Dalarna. Bondgården i Avesta, som inte har så mycket djur men desto mer plats för musikskapande är där Amanda trivs bäst.

– Det känns som att jag mer var på besök i Stockholm. Jag är väldigt trygg med att vara en person som bor på landet, det är nästan en skyldighet att bo här om man kan tänka sig det, säger Amanda.

I tidigare intervjuer, när du bland annat gjorde musik under namnet Hajen så har du beskrivit en osäkerhet kring att stå på scen, är det något som har gått över?

– Ju mer erfarenhet jag fått desto lättare har det varit att stå på scen men det är fortfarande inte den främsta anledningen till varför jag håller på med musik, även ifall det är en väldigt viktig del. Vissa musiker kan ju ibland säga: "Det finns ingen plats i världen där jag känner att jag kan vara mig själv mer än när jag står på scen", jag kanske känner lite tvärtom..., säger Amanda.

Musikintresset har däremot funnits sedan barnsben.

– Vi hade ett stort piano hemma i Gagnef och musiken var ett naturligt inslag i familjen även ifall alla inte utövade den. Sången kom däremot senare när jag började skriva egna låtar, säger Amanda Bergman.

Amason kommer att släppa en andra del av dubbelalbumet "Galaxy" i januari.

– Vi har massvis med planer för framtiden, men av många, främst praktiska skäl så har vi valt att göra färre antal spelningar i samband med skivsläppet, så vi får se vart vi kan lägga krut istället, säger Amanda Bergman.