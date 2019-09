Amanda Bergman om sin nödplan, och varför hon aldrig kommer tävla i På Spåret: "Den förnedringen utsätter jag mig inte för"

Först spelade Amason på festivalen Way Out West i augusti. Sedan släpptes det nya albumet Galaxy. I en intervju den 30 augusti förklarade Amanda Bergman varför det inte blir någon turné. Orsaken är barn.

– Ja det stämmer, vi kan ändå inte turnera, så det här med På Spåret är ett mycket bättre upplägg för oss. Man kan göra det på barnanpassade tider. Det passar oss egentligen ganska bra och matchar oss väl.

SVT hörde av sig och frågade om bandet var intresserade av att vara husband när det klassiska husbandet Augustifamiljen byts ut efter tio år hos På Spåret. En fråga som bandet ställde sig positiva till direkt. Nu ska de ihop med tre andra band, däribland Mando Diao, vara husband i det folkkära frågeprogrammet.

– Vi är jättetacksamma för att ha fått frågan. Det känns verkligen som en otrolig ära att få försöka utföra det jobbet helt enkelt. Jag tycker det är skitkul.

Samtidigt håller de precis på att avsluta inspelningen av uppföljaren till Galaxy, del två, som kommer ut i januari.

– Det är deadline om några dagar. Vi försökte göra något slags överslag om vi hade tid för På Spåret. Men vi gör så mycket vi kan och orkar med. Tidsmässigt måste vi tänka i "en period", sen får Amason vila ganska länge och folk måste göra andra saker. Så det gäller att få in så mycket som möjligt.

Vad har du själv för förhållande till tv-programmet?

– Förr tittade jag en del på det. Jag tror att programmet har ett ganska brett åldersspann, jag tror det är bredare än vad många tror och att det är ganska spritt vem som ser på det. Det är lika med vår musik, där man lätt kan anta våra lyssnare är mellan 25 och 35 år. Men det betyder inte att vi inte har lyssnare i andra åldrar, för oss är de minst lika viktiga.

Några ekonomiska skäl till uppdraget finns knappt. "Vi tjänar betydligt sämre än elektrikerna i studion" som Amanda uttrycker det.

Hon sticker inte under stol med att ett syfte att vara med är möjligheten att få fler lyssnare. Men en annan minst lika viktig anledning menar hon är den kulturella påverkan de kan få.

– Vi tar i samråd med SVT fram låtar och sättet att framföra låtarna på. Vi kan också föreslå vilka gästartister vi ska ha till. Vi tar tillfället i akt att helt och hållet agera husband. På vårt sätt kan vi kurera just de där minuterna av det kulturella utbudet i Sverige, just den kvällen. Det är så pass stora tittarsiffror, så man kan påverka vad folk konsumerar kulturellt just där och då.

Kan du tänka dig att själv tävla i På Spåret?

– Den förnedringen utsätter jag mig inte för, det skulle jag inte klara av. Men jag känner mig ganska trygg med vårt band och tror vi kommer klara det här på ett bra sätt. Det kommer bli ganska kul.

Är det nu vi bör passa på att njuta av Amason fullt ut, i höst och vinter?

– Man vet aldrig när den sista tonen är satt. Jag har bott på bondgården i Avesta i snart tre år. Hade det gått att försörja sig som lantbrukare på ett värdigt sätt så hade jag gärna gjort det, men det gör det inte idag utan att behöva maximera produktion, pressa sig själv, djur och marker. Men man kan ändå säga att det är min reträttplan.

