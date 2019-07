Allt färre söker bygglov i Hedemora: "Signal att vi går mot sämre tider"

Antalet människor som söker bygglov i Hedemora kommun i år är lägre än på flera år. Detta menar Kenneth Berggren, förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen.

– I år upplever vi att det är färre som sökt bygglov än tidigare år. Det brukar vara på just våren och sommaren då folk bygger altaner och allt möjligt. I år har det inte varit så, säger han.

Enligt förvaltningschefen brukar antalet bygglovsansökningar landa på ungefär 400 per år. I skrivande stund har det i år kommit in 173 ansökningar, vilket är ett mindre antal än vad som brukar komma in så här års, menar Kenneth Berggren.

– Det kan vara en signal att vi går mot sämre tider eller att det finns oro. Människor blir mer försiktiga, säger han.

Samtidigt har nyproduktionen i kommunen stagnerat. Detta medan marknaden för nybygge i närliggande kommuner ökar.

I Falun och Borlänge ska man enligt en översiktsplan bygga 500 nya bostäder årligen i de två kommunerna tillsammans. Även i Säter är det mycket nyproduktion.

– Vi bygger 74 centrala lägenheter för fullt just nu. Sedan har vi ett par andra projekt inplanerade också. Marknaden är god och det är ett stort tryck på småhustomter. Vi märker att det är många som flyttar hit från Borlänge för att tomtpriserna är lägre, säger Katarina Kobosko, planarkitekt vid Säters kommun.

Till skillnad från grannkommunerna finns det ingen marknad för nyproduktion i Hedemora. Detta menar Kenneth Berggren:

– Det har inte varit någon marknad för det i kommunen. Bostadsmarknaden har för låga priser här, säger han.