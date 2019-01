Målvakten lämnar ÖFK – ansluter till Dalkurd: "Bara att tuta och köra"

Sedan tidigare har det stått klart att Andreas Andersson är på jakt efter en ny klubb.

Under tisdagen stod det klart att han lämnar och ansluter till Dalkurd.

– Vi har fått in en riktigt bra målvakt som är allround och väldigt stabil. Han passar in i den kravbilden som vi hade på vår nya målvakt, säger Dalkurds sportchef Adil Kizil till klubbens hemsida.