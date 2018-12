Så blir du snyggast på vinterns fester

Snygga skuggor, röda läppar och dramatiska ögon.

Med en klassisk look blir du snyggast på festen i vinter.

Men stämningen kräver såklart lite glitter också!

En palett med flera färger är alltid kul. Den här från Isadora är prisvärd och i mycket fina nyanser som passar perfekt till vinterns fester. Med den här paletten kan du göra riktigt dramatiska sotade ögon eller bara blinga till tillvaron med lite silver, guld eller rosa på ögonlocken. 179 kronor.

YSL Touche Éclat är en lyxig highlightande penna som både kan sudda bort skavanker och ljusa upp det du vill framhäva. Mörka ringar under ögonen trollas genast bort utan att det blir kakigt eller syns några kanter. Och kindbenen får ett skimrande lyft. Lätt att applicera och mycket dryg. YSL Touche Éclat, 375 kronor.

Ett rött läppstift hör förstås till julens fester. Det här i färgen Red Carpet är perfekt julrött, lagom matt och känns skönt på läpparna. Dessutom gör inget stort hål i plånboken. Isadora Perfect Matt Lipstick, 139 kronor.

Galaktiskt guld.Det här glammiga nagellacket passar perfekt till nyår. Täcker bra med sin breda borste. Testaren föredrar att lägga på ett enda, lite tjockare lager, istället för att måla på två. Men glöm inte topplacket för att säkra nyårsfina naglar hela natten lång! Isadora wonder nail golden edition i färgen Galaxy gold, 79 kr.

Glittra i dina favoritfärger! Härlig palett med festliga färger från Kicks för dig som vill maxa på med en färgbomb till jul- och nyår. Vill du vara mer mer nedtonad? Då passar komplementfärger till dina ögonfärg bra: Grön ögonfärg: rosa och röda nyanser som vinrött och brunrosa. Blå ögon: orange nyanser som terrakotta, persika och roséguld. Bruna ögon: lila och plommon. Kicks Eyeshadow Palette Holiday Edition, 349 kr.

Nordiskt kolpigment från björk gör fransarna kolsvarta med Nordic Noir Birch Black Mascara från finska Lumene. Formulan inte bara svärtar, böjer och separerar fransarna, den vårdarna också stråna med en sammansättningen av ekologisk nordisk björksav. Testaren är mycket nöjd med den här mascaran som sitter som berget hela dagen men ändå är lätt att tvätta bort. Nordic Noir Birch Black Mascara från finska Lumene, 199 kronor.

Investera i penslar av god kvalitet. Dessa borstar känns lyxiga i handen. Fjäderlätta, med mjuk och fluffig borste. Ögonbrynsborste, highlighterborste, samt ögonskuggsborstar i två storlekar. Den större modellen passar bra för att göra snygga nyanseringar av olika ögonskuggorna. Ju mörkare skugga du använder, desto mjukare borste behövs för att få till en jämn, fin toning. Makeupborstar från Kicks Beauty, 269 kr.

Låt ekologiska Estelle och Thilds mineralögonskuggor ge ögonen definition och djup. Lägg på en bas, och bättra på och sota till maken med en mörkare systerskugga till kvällen. Slarva inte med att tona ut och ihop skuggorna ordentligt, missar du det blir looken (för) hård. De här skuggorna utnämns till favorit av testaren. Sparkling Caramel, Biomineral silky eyeshadow slate, 229 kr.

Icy Copper, Biomineral silky eyeshadow slate, 229 kr.

På Pralin älskar vi som vi vet glow! Men det är lite bristfälligt med sånt i december. Den här är en hudvårdande foundation, som täcker och verkar utjämnande, och som också bidrar med lyster och lite skimmer. CC-cream är foundation, fuktkräm, primer och solskydd i ett. Passar dig som vill ha allt i en och samma produkt. Madara skincare anti-pollution CC cream SPF 15 Medium, 40 ml, 299 kr.