Återigen normala väntetider för nödsamtal till SOS Alarm

Vanligtvis besvarar SOS Alarm 9000 samtal per dygn men i år besvarade de ungefär 11 600 samtal per dygn från den 11 juni till den 11 augusti. Under flera dygn i juli uppkom antalet samtal till över 13 000 per dygn.

– Den enormt höga samtalsfrekvensen under sommaren påverkade naturligtvis hur snabbt vi kunde svara på 112. Samtidigt mötte vi en stor förståelse från allmänheten som insåg att vi behövde göra tuffa prioriteringar. Jag är mycket stolt och tacksam över alla medarbetare som tog extra pass och även avbröt sina semestrar för att kunna bemanna nödnumret på ett bra sätt trots den extrema situationen under sommaren, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet uppger SOS Alarm att svarstiden de senaste dagarna har varit nere på åtta sekunder igen. När det ringde som mest under sommaren låg svarstiden på i genomsnitt 31 sekunder.

SOS Alarm uppger att sommarens bränder ligger till grund för ökningen av 112-samtal men att nödsamtal om drunkningar, bilolyckor, orm- och insektsbett också var fler än vanligt i år.