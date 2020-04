21:32, 6 457 och 115 – här är Leksands säsong i siffror

168

Totalt släppte Leksand in 168 mål under säsongen, och fick med den siffran dela andraplatsen med Brynäs i ligan, där bara IK Oskarshamn släppte in fler under säsongen.

9

Nils Åman, Filip Johansson, Marcus Karlberg, Emil Heineman, Filip Åman, Gabriel Olsson, Jesper Kandergård, Isak Rosén, William Danielsen. Det var de nio spelare födda på 2000-talet som under säsongen fick istid i Leksands A-lag i SHL. Om några få år lär antalet vara betydligt fler.

1985

Även här fanns en trio. Denna gång handlar det om året då de äldsta spelarna för säsongen var födda, nämligen 1985. Mattias Karlsson, Johan Fransson och Linus Persson utgjorde veteranerna i sammanhanget, när ingen spelare under säsongen som gick var äldre än 35 år.

115

Nej, det blev inte så många fler fullträffar för Leksand den gångna säsongen. 115 till antalet, 2,2 mål i snitt per match över hela säsongen, var fem fler än IK Oskarshamn som hade lägst antal mål. Av dessa gjorde Hrivik 12 av målen, och var den spelare som gjorde flest mål.

96

Janne Juvonen hade en tråkig säsong i målet sett till statistiken, där han många gånger hamnar i botten. Men flest mål släppte han i alla fall inte in. Totalt 96 puckar ramlade in bakom Juvonen, fyra färre än Örebros Dominik Furch.

122

Hrivik gjorde 12 mål den gångna säsongen, men sköt desto fler skott. Totalt hade Marek Hrivik 122 skott på mål, vilket var flest i laget.

21:32

Han missade 11 matcher under säsongen, men när han väl spelade fick han mest förtroende på isen. I snitt befann sig Johan Fransson på isen 21 minuter och 32 sekunder av matchen.

30

Poängkung i SHL blev Färjestads Marcus Nilsson med 54 poäng på 50 spelade matcher. En siffra som Leksands poängkung Marek Hrivik var långtifrån. För Hrivik lyckades med sina 30 poäng (12 mål och 18 assist) vinna Leksands interna poängliga den gångna säsongen.

Senast Leksand hade en så "dålig" poängkung? 2016/17, när de senast var uppe i SHL, då Eric Castonguay gjorde häpnadsväckande 22 poäng på 52 matcher.

788 och 50,38

Jon Knuts var den spelare i Leksand som tog flest antalet tekningar den gångna säsongen. Totalt 788 stycken tekningar fick Knuts ta, och av dessa vann han 50,38 procent.

3,33

Leksand slutade näst sist i tabellen, något som givetvis också syns i statistiken. Den målvakt i SHL som släppte in i snitt flest mål under säsongen var Janne Juvonen, som hade ett snitt på 3,33.

6 457

Bäst publik på bortaplan? Leksands IF. I alla fall sett till antalet åskådare. Snittet för publiken borta var 6 457 åskådare, och är det något Leksand kan ta med sig från säsongen är att stödet ute på arenorna hade de.