15 400 personer i Dalarna har utnyttjat ökade rutavdraget: "Vi har inte personal så det räcker"

Det visar nya siffror som Skatteverket presenterar. Att rutavdraget ökar skapar också nya jobb i hemservicebranschen. Tre av fyra företag tror sig behöva nyanställa till följd av höjningen.

Den 1 juli höjdes taket från 25 000 till 50 000 kronor för rutavdraget I Dalarna har under de första sju månaderna 15 400 personer utnyttjat "rut". Under 2018 var siffran 22 200 boende i Dalarna som tog hjälp av rutavdraget.

Totalt har boende i länet hittills i år begärt avdrag för nästan 52 miljoner.

"Vi får in nya kunder varje dag och nyanställer hela tiden. Om vi får in en bra ansökan anställer vi direkt. Idag behöver vi säga nej till jobb, eftersom vi inte har personal så det räcker", säger Mattias Berglund, vd på AM Berglund i Mora, i en presskommentar till siffrorna.

Hos Almega Hemserviceföretagen säger nästan tre av fyra medlemsföretag (74,5 procent), att de kommer att nyanställa genom höjningen av avdragsnivån.

"Att rutavdraget utökas innebär att fler får jobb. Branschen är en integrationsmotor med 57 procent utrikes födda. Många är kvinnor med en svag anknytning till arbetsmarknaden", säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Hemserviceföretagen, i ett pressmeddelande.

FAKTA: Rutavdraget

• "Rut" står för rengöring, underhåll och tvätt.

• Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.

• Du som köper ruttjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet.

• Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 50 000 kronor per person och år.

• Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året

och vilka andra avdrag du har gjort.

• Rut-sektorn sysselsatte cirka 34 000 personer under 2018, vilket är en ökning med 9 procentenheter sedan 2017.

• Nästan 1 miljon svenskar använde rutavdraget under 2018.

Källa: Skatteverket