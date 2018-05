Kolla in kuppartad körglädje i köpcentrum – kravlös och kärleksfull

Det var körsångare från hela Dalarna som på detta sätt avslutade vårterminen.

TV: ”In the name of love” rockig sångglädje överraskade

- Körledarna hade pratat ihop sig, och de ville att vi ska göra något tillsammans. Det är första gången vi gör en flashmob. Det är häftigt, säger sångaren Tina Palm från Borlänge.

En flashmob – för den som inte vet – är när en grupp människor plötsligt samlas på en offentlig plats och gör någonting oväntat en kort period och sedan skingras direkt efter.

Och nu hade fyra ledare för fem Joyvoice-körer snackat ihop sig: Maria Larsson i Borlänge, Erica Henningsson i Falun, Erica Norberg i Ludvika och Malin Nordkvist som leder körerna i Leksand och Mora.

Mer plusläsning: Tände på rampen, och larmade själva – ”Jättestrongt och jättefel”

Och på lördagen överraskade de Borlängebesökarna i Kupolen, för att sedan dra vidare till Ikea.

Det blev tre låtar som alla körerna kunde: ”För kärlekens skull” av Ted Gärdestad, U2:s ”Pride” (eller In the name of love) och ”This is me” känd genom The greatest showman.

Pop och rock är det som gäller för Joyvoice som är Sveriges största körkursverksamhet. Popkörerna finns i ungefär 250 städer.

– Det är glädjen, att alla kan. Du behöver inte kunna noter. Det är så fränt att våga, missar du en övning kan du träna med appen på telefonen, säger Eva-Lena Sjöberg som sjunger med den nystartade Borlängekören.

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Här är sommarens största vägarbeten i Dalarna – vi har hela listan

Tusenlappar går förlorade: Det händer med dina insatta pengar hos spelbolagen – om du dör

Gammalt gräs torkar blixtsnabbt: Expertens tips och råd för att undvika gräsbränder

SÅ KÖPER DU PLUS