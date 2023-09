Jubla inte – därför tros inflationen falla

– Inflationen totalt sett bedöms rasa rejält. Det låter väldigt hoppingivande men bakom detta ligger att det har varit väldigt stora svängningar i elpriset. Just augusti förra året var en månad när priset fullständigt sköt i höjden, säger Johan Löf, seniorekonom och prognosansvarig vid Handelsbanken.

Även om det nu kan synas en viss nedgång så påpekar Johan Löf att förra månadens konsumentpriser visade att det var 70 procent av alla varor och tjänster som ökade åtminstone fem procent eller mer i årstakt.

Handelsbanken bedömer därför att Inflationen under hösten på grund av just elpriserna ska fortsätta åka berg- och dalbana och den stora frågan är därför hur inflationen är när vi går in i 2024?

– Dessvärre är signalerna att inflationen kommer att vara förhöjd och för hög för att det ska vara bra nästa år.