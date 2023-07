AT testar polisens tips: Så stoppar du cykeltjuven

Under sommaren brukar bilderna på diverse efterlysta, upphittade eller demolerade cyklar fladdra förbi på sociala medier. Antalet anmälda cykelstölder har minskat under åren. Samtidigt fortsätter det vara under perioden juni– september som polisen får in flest anmälningar om stulna cyklar, enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ.