Att slänga in EU-kortet var ett smart drag av Erdogan. För här har han Nato i ryggen. Nato-EU-samarbetet har blivit allt viktigare. Det har bromsats av att Turkiet inte fått vara med i EU-arbetet kring säkerhet och försvar. Turkiet har på samma sätt i Nato blockerat EU-landet Cypern.

Förutom återupptagen vapenexport till Turkiet och en ny terroristlag går vi nu in i ett bilateralt säkerhetsavtal med Turkiet, med ministermöten varje år och eventuellt arbetsgrupper. Sverige har fått en hemläxa: vid första mötet ska en ”vägkarta” presenteras för fortsatt kamp mot terrorism ”i alla former”. Ekonomiskt samarbete och investeringar ska öka.

EU-utspelet kan ha uppskattats i Washington. Det flyttade fokus bort från de amerikanska stridsflygplan som Erdogan vill ha, men som han vill frikoppla från Sveriges Natoansökan. Biden slapp att framstå som basarhandlare. Men även om det inte syns, är flygplansförsäljningen fortfarande en hållhake på Erdogan. De kan ju, utan formellt samband, läggas på is till dess det turkiska parlamentet sagt sitt. Den amerikanska kongressen måste godkänna försäljningen. Där finns krafter som skulle göra den kopplingen.

Sveriges Natoprocess har varit mödosam, mycket mer än vi hade anledning vänta oss, mot bakgrund av alla vänliga och välkomnande ord vi hört och de resurser – ett modernt försvar, en försvarsindustri, strategiskt djup i försvaret av Finland och Baltikum – som vi tillför alliansen. Den turkiska notan lämnar dålig smak i munnen och Turkiet kommer utan tvekan att vilja använda Sverige som kil för sina intressen in i både Nato och EU.

Men it takes two to tango. Samarbetsavtal kan tolkas på olika sätt. Vi behöver inte ställa upp på Turkiets. Vi kan välja vårt.

Och Natomedlemskapet behövs som skydd mot ett aggressivt Ryssland. Det är, trots allt, det primära.