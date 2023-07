Dalapolitiker hamnade i fyllecell – och ville låsa in polischefen

En blöt krogrunda slutar med att Daniel Lönn, toppolitiker för SD i Dalarna, blir omhändertagen av polis. På stationen kritiserar han polisens arbete – och säger att han vill låsa in de högsta cheferna. Vid samma tidpunkt har han gjort kometkarriär och fått flera tunga politiska uppdrag för partiet. Så sent som i juni valdes han in som nämndeman i hovrätten.